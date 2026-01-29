Encontraron muerto al hombre de 41 años que fue arrastrado por la corriente en Santa Teresita

El hombre de 41 años que había desaparecido el miércoles por la tarde tras entrar al mar en Santa Teresita fue encontrado muerto este jueves.

Fuentes policiales informaron que la víctima, identificada como Mariano Arredondo , se sumergió junto a su novia y ambos comenzaron a ahogarse tras ser arrastrados por la corriente.

Ante la emergencia, los guardavidas de la zona se lanzaron de inmediato al rescate. Lograron poner a salvo a la mujer , pero la situación con Arredondo fue mucho más compleja.

De acuerdo con los testimonios de los rescatistas, uno de ellos llegó a sujetarlo por unos instantes , pero debido a la fuerza del oleaje, el agotamiento físico y el estrés del momento, el hombre se soltó y desapareció de la superficie.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30 del miércoles a la altura de la calle 38 , un sector cercano al muelle de Santa Teresita.

Desde el momento de la desaparición, se activó un protocolo de emergencia que incluye rastrillajes por agua y tierra. Durante la tarde y las primeras horas de la noche, personal de Prefectura Naval Argentina desplegó embarcaciones y gomones municipales en las inmediaciones del muelle. El operativo estuvo coordinado por Defensa Civil y también prestaron apoyo Bomberos de la Policía.

Este jueves, efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UOTI) de la Policía bonaerense, los prefectos y la División Drones encontraron el cuerpo a la altura de la avenida 50 de Las Toninas, según informó la agencia NA .

El fiscal Pablo Gamaleri, de la UFID N°11, intervino en el caso, ordenó la práctica de una autopsia y la presencia de Policía Científica en la escena.

Arredondo era panadero, residía en Lanús y estaba de vacaciones en Santa Teresita.

Fuente: TN