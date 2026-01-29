MAR DEL PLATA: Murió un motochorro menor de edad cuando escapaba de la policía en moto tras chocar contra un patrullero de frente

Un menor de edad murió esta tarde luego de escapar de la
policía en una moto a alta velocidad y chocar contra un patrullero a la altura
de avenida Luro y Fermín Errea. El joven falleció en el lugar y la motocicleta
se prendió fuego.
La persecución inició cerca de las 17 en avenida Luro y
Colombia, en el límite entre los barrios Libertad y Jorge Newbery.
Personal policial de la división Automotores comenzó a
seguir a un menor de edad que iba a bordo de una moto a alta velocidad durante
varias cuadras, cuando el implicado chocó de frente contra un móvil del
personal del Comando de Patrullas en Luro y Errea.
Producto del brutal impacto, la moto se desprendió y
posteriormente se prendió fuego, mientras que el menor murió en el instante.
Bomberos, personal del Same y policía trabajan en el lugar.
