AYACUCHO: Con un hecho ocurrido en Perú hicieron viral a la ciudad y tergiversaron una información

En la tarde de este jueves todos compartieron un link sobre
un “supuesto trio amoroso”, en Ayacucho, conformado por policías que habían
tomado cerveza, ido a un hotel y allí todo habría terminado en discusiones,
peleas y detenciones. Pero el hecho no era real; al menos en Ayacucho provincia
de Buenos Aires
Se utilizaron imágenes y el relato de algo sucedido en una
localidad homónima del Perú.
Según informaron medios locales, dos agentes mujeres y un
hombre —todos integrantes de la misma dependencia— fueron a tomar algo después
de terminar su jornada laboral.
Tras compartir varias copas en un lugar distendido,
decidieron continuar el encuentro en un hotel alojamiento cercano.
De acuerdo con el testimonio de empleados del
establecimiento, no se registraron situaciones fuera de lo habitual al
principio. Sin embargo, varios minutos después, el clima cambió de manera
abrupta: los ruidos festivos dieron paso a gritos, discusiones y una pelea de
carácter violento dentro de la habitación.
Durante la discusión, se escucharon gritos y botellas
romperse, lo que llevó al personal del hotel a solicitar la intervención de la
Policía ante el temor de que la situación se agravara.
Cuando los móviles policiales llegaron al lugar, se
encontraron con una escena inesperada: las personas involucradas en el
disturbio eran integrantes de la propia fuerza. La situación generó
desconcierto y obligó a los efectivos intervinientes a actuar conforme al
protocolo vigente.
En medio del operativo, se produjeron corridas por los
pasillos del hotel y una de las agentes involucradas intentó abandonar el
lugar. En ese contexto, la situación se volvió más tensa: la mujer era la
esposa de uno de los policías que había intervenido tras el llamado de
emergencia.
Segundos después, el policía, en un estado de sorpresa y
decepción, la detuvo por alterar el orden público. Según las versiones que
trascendieron, la mujer habría sido quien inició la pelea al reclamar que el
efectivo estaba más entusiasmado con su compañera que con ella.
