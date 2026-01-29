Encontraron muerta a Narela Barreto, la joven argentina desaparecida en Los Ángeles

NACIONALES

Narela Barreto , la joven argentina de 28 años que estaba desaparecida desde el 23 de enero pasado en Los Ángeles, Estados Unidos, fue encontrada muerta, según le confirmó el papá a sus familiares, indicaron las fuentes consultadas por Clarín .

Vivía en Estados Unidos desde julio de 2024 y "lo último que se supo es que se habría tomado un taxi y estaba acompañada de una mujer de origen ruso", de acuerdo a lo que contó su prima Violeta este miércoles.

Todavía no se precisó en qué circunstancias ni cómo murió la joven, que primero vivió en Miami y luego se trasladó a Los Ángeles , donde -según su familia- trabajaba como camarera.

Tanto Violeta, su prima, como Luján Roswell, su amiga de Los Ángeles, hablaron de " un vínculo con un chico colombiano que iba y venía ". La amiga remarcó: "Hay un sospechoso", le dijo a este medio. "No puedo hablar más, se está investigando".

Violeta amplió: "Algo me contaba Narela y me decía que peleaban seguido, que andaban distanciados. Dicen que es el sospechoso, pero no sé. Nare es muy enamoradiza y se me hace que ese hombre mucho no la quiere... No le gusta que ella sea libre, porque a Nare le gusta estar con sus amigas, estar cerca de su familia, estaba siempre arregladita... Hasta donde yo sé, la Policía de Los Ángeles ya tiene los datos del colombiano".

La prima hablaba constantemente con ella. "Ella desapareció el viernes pasado, bueno, el jueves nos cruzamos mensajes, se la escuchaba bien, de hecho me reclamaba un poco porque no le había respondido su último mensaje, pero todo bien. Además, Nare es una chica muy familiera y tenemos un chat grupal en el que ella siempre dice presente. Nunca pasaba un día sin escribir algo o mandar alguna imagen...".

"Siempre estuvo en regla, tiene todos los papeles en orden y una visa de trabajo. Si bien es joven, no se mete en problemas ni se rodea de gente equivocada. Lo suyo siempre fue el laburo. Es una chica como se la ve en las fotos, hermosa, tímida, humilde y criada en un barrio, bien de abajo", cerró, antes de conocerse su lamentable final

Fuente: Clarín