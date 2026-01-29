Cuatro chicos y dos bebés dieron positivo por cocaína: sospechan que se las dio el padre, denunciado por violencia de género

NACIONALES

Seis niños de entre dos meses y trece años dieron positivo por cocaína en un test realizado por la justicia de Balcarce, luego de una denuncia realizada por su madre que acusa al padre de haberlos drogado.

La gravísima situación familiar salió a la luz este fin de semana, cuando la madre denunció en la Comisaría de la Mujer una situación de violencia de género que venía atravesando con su pareja. Había ido para pedir una orden de restricción contra el padre de sus seis hijos. Según el diario La Vanguardia de Balcarce, la víctima se descompensó y fue trasladada al hospital municipal.

Allí relató que el hombre solía drogarla y que sospechaba que hacía lo mismo con sus hijos. Se trata de cuatro niños de 9, 10, 12 y 13 años, y los bebés mellizos que tienen apenas dos meses de edad.

La fiscalía descentralizada a cargo de Rodolfo Moure tomó intervención y ordenó un rápido operativo en el domicilio. Allí encontraron restos de cocaína en una de las mesadas, además de una cantidad de droga que no trascendió. Uno de los puntos de interés fue una lata de leche en polvo, que dio un resultado "no concluyente" y será sometida a más pericias.

Pero el dato más impactante fue el análisis médicos a los hijos de la pareja, que arrojaron resultado positivo para los seis. De cualquier manera, la fiscalía ya pidió contrapruebas para descartar falsos positivos.

Por ese motivo el hombre fue detenido de inmediato y enviado al penal de Batán. El acusado ya había estado detenido hasta hace poco, cumpliendo una condena por violación de domicilio y desobediencia a la autoridad, a causa de una denuncia anterior por violencia de género de su pareja.

El hombre llegó a declarar ante la Fiscalía, donde juró que jamás drogó a sus hijos . También acusó a la madre de los nenes de tener "problemas psiquiátricos".

Los seis hermanos quedaron bajo custodia del Servicio Local de los Derechos del Niño. Una de las líneas de investigación apunta a esclarecer de qué manera y quién le suministraba la droga a los chicos . En los próximos días se llevarán adelante Cámaras Gesell para esclarecer la dinámica familiar.

La causa fue caratulada como “suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad”, delito con una pena prevista de entre 6 y 20 años de prisión

Fuente: Clarín