El relato de una familia que tuvo que suspender sus vacaciones tras haber sido desvalijada en Mar del Plata

NACIONALES

Una familia de la localidad bonaerense de Arrecifes tuvo que suspender sus vacaciones tres haber sido desvalijados en Mar del Plata.

“Nos dejaron con lo puesto”, fue la frase con la que una de las víctimas retrató el impactante robo que sufrieron.

Los siete integrantes habían llegado el lunes pasado a una casa que alquilaron en el Bosque Peralta Ramos, como suelen hacer habitualmente durante el verano.

Sin embargo, luego de varios días de disfrute, el jueves por la mañana llegó el primer llamado de atención.

Un camión cortó los cables y dejó a todo el barrio sin electricidad , por lo que las cámaras de seguridad del barrio no funcionaban.

Pese a esa situación, la familia decidió ir a disfrutar a la playa, pero horas más tarde todo empeoró. Ante la ausencia de los turistas en la zona, un grupo de delincuentes rompió la reja de una ventana de la casa , ubicada en Las Margaritas al 3300, e ingresó.

Con la vivienda vacía, los ladrones agarraron todo lo que pudieron y escaparon. Del lugar se llevaron cerca de $4.500.000 en efectivo , 14 bolsos y las copias de sus dos camionetas, una Hilux y una Toyota RAV3.

Cuando la familia regresó a la casa se encontró con todo revuelto y un escenario desesperanzador.

Enseguida intentaron comunicarse con la comisaría más cercana, pero su llamada nunca fue contestada por la falta de suministro de luz en la zona.

Es por eso que debieron acercarse a la dependencia policial, donde tomaron la denuncia y les recomendaron esconder los vehículos.

“Nos dejaron con lo puesto” , lamentó uno de los afectados en diálogo con el medio local La Capital . Además, las víctimas contaron que tenían pensado alojarse en Mar del Plata hasta este lunes, pero el viernes tuvieron que pedir dinero prestado a unos amigos para regresar lo antes posible a su ciudad.

Fuente: TN