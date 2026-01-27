Una mujer de 60 años que iba en moto chocó contra una camioneta y murió

Una mujer de 60 años falleció el lunes por la noche en una ruta de la ciudad cordobesa de Río Cuarto cuando la motocicleta en la que se trasladaba chocó contra una camioneta. Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, la víctima murió en el lugar.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 22.30 en la intersección de la ruta nacional 8 y la calle José Severo Malavia, según pudo saber LA NACION. Por causas que aún se investigan, una camioneta Ford EcoSport conducida por un hombre de 53 años —que viajaba acompañado por su hijo de 18— impactó contra una motocicleta Honda modelo NF, en la que se desplazaba la mujer.

De acuerdo con los primeros trascendidos, al momento del choque las condiciones climáticas eran estables. En el lugar trabajó personal de la Unidad Regional Departamental Río Cuarto, que constató el fallecimiento de la víctima.

Ante la gravedad del episodio, las autoridades locales dispusieron el envío de un móvil de la Policía Caminera para colaborar con el ordenamiento del tránsito y garantizar la seguridad en la zona, mientras continuaban las actuaciones y peritajes correspondientes.



