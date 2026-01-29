El pedido de ayuda que le hizo a su pastor la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

NACIONALES

Antes de viajar a Estados Unidos, Narela Barreto , la joven argentina de 27 años que fue encontrada muerta en Los Ángeles tras permanecer desaparecida desde el 21 de enero, buscó ayuda en una iglesia del conurbano bonaerense. Así lo contó el pastor Emanuel Picone , quien dio detalles sobre el difícil momento que atravesaba ella cuando lo conoció.

“ Ella llegó a la congregación porque estaba mal y necesitaba descansar, poder dormir. Encontrar un poco de paz” , explicó Picone en diálogo con TN . Según indicó, Narela comenzó a asistir a la Iglesia Épica, ubicada en Villa Celina, luego de saber de la misma a través del testimonio de la actriz Andrea Rincón , quien se bautizó allí.

“Brenda, una chica que la conocía y que sabía que necesitaba ayuda, le habló de la iglesia. Narela estaba en una situación en la cual ella necesitaba dejar atrás su pasado, que tenía que ver mucho con cosas que las personas que llevan una vida de ocultismo se hacen a sí mismas . La gente entra inocentemente, pero eso no es gratis”, recordó Picone.

A partir de ese momento, Barreto comenzó a participar de la congregación, aunque no lo hizo durante un período prolongado. “Yo la conocí en octubre de 2023 y habrá venido cuatro o cinco veces. Se abría, contaba lo que sentía y no tenía problema en mostrarse vulnerable ”, detalló el pastor, que señaló que su rol fue escucharla y acompañarla. Asimismo, remarcó que ella nunca manifestó conflictos familiares . “Una vez me presentó a su mamá, eran personas muy amables”, aseguró.

Con el tiempo, el contacto se interrumpió hasta que, en septiembre del año pasado, volvieron a comunicarse cuando Narela ya estaba en Estados Unidos. En esos mensajes, la joven le contó que estaba viviendo en California y que atravesaba una etapa compleja.

“ Me dijo que estaba mal porque había fallecido su hermana y como todavía no tenía el trámite de la visa, no podía salir del país . Y estaba muy triste por el hecho de no poder estar al lado de sus seres queridos”, detalló Picone.

Sin embargo, en esa comunicación, la chica le agradecía por el acompañamiento en la fe y las enseñanzas que había aprendido en la iglesia. “Desde que fui, conocí a Dios y me aferré mucho más que antes. (...) Siempre van a estar esos demonios que nos quieren apagar, pero Dios es más grande y hay que ser fuertes. Así que te quiero dar las gracias ”, se la escucha decir en el audio que le envió al pastor.

Narela había viajado al país norteamericano luego de que un kiosco que había abierto en sociedad no prosperara. Por eso, fue en busca de encontrar nuevas oportunidades. “ Como muchos jóvenes, se fue a intentar rehacerse ”, explicó Emanuel.

La noticia de su muerte lo impactó profundamente. “ Uno se pregunta si podría haber hecho algo más. Es muy duro enterarse de un desenlace así ”, expresó, a la vez que remarcó que decidió dar su testimonio para evitar que se difundan versiones falsas sobre la joven.

Narela Barreto fue vista por última vez el 21 de enero , cuando, según contó su prima Milagros en diálogo con Telenoche , un vecino del edificio la vio subir a un auto de una aplicación de viajes. El último mensaje que envió fue a su madre, a quien le avisó que se iba a trabajar. Horas después, su celular dejó de tener señal.

Tras la denuncia por su desaparición, la policía de Los Ángeles desplegó un operativo de búsqueda y la familia recurrió al consulado argentino para obtener información.

En las últimas horas, se confirmó que la joven fue encontrada muerta , aunque hasta el momento no se informó la causa del fallecimiento de manera oficial.

Mientras la investigación continúa, se analizan las cámaras de seguridad para reconstruir los últimos movimientos de Narela y determinar qué ocurrió.

Fuente: TN