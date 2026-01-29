Poner un vaso con lentejas en la ventana: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Las lentejas son un alimento que casi todos tienen en sus casas, pero más allá de poder usarlas en la cocina, también tienen otro valor simbólico que no todos conocen. Una forma de aprovecharlas, es poniéndolas en un vaso en la ventana .

Si bien a simple vista parece una costumbre curiosa, detrás de este gesto hay un fuerte simbolismo y una mezcla de creencias populares, y hasta principios del Feng Shui . Para esta técnica milenaria, las lentejas están asociadas con la prosperidad, el crecimiento y la estabilidad .

La ventana es vista como un canal entre el interior y el exterior del hogar. Por ahí entra la luz, el aire y, según el Feng Shui, la energía vital o chi .

Por eso, poner un vaso con lentejas en la ventana cumple tres funciones simbólicas: actúa como imán de prosperidad , recuerda la intención de crecer y avanzar , y mantiene visible un símbolo de orden y abundancia .

Además, de acuerdo a la creencia popular, la luz natural potencia el efecto, ya que la combinación de semillas, recipiente y sol refuerza la idea de atraer oportunidades, trabajo y bienestar económico.

Si querés reforzar la intención, sostené la taza unos segundos y pensá en un deseo concreto relacionado con el trabajo, el dinero o la estabilidad .

Para que este método siga funcionando, se recomienda renovar las lentejas cada 2 o 3 meses . Si notás que se humedecen, se oscurecen o pierden buen aspecto, es mejor tirarlas y poner otras nuevas.

Fuente: TN