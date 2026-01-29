Darle pollo con huevo hervido a tu perro: cada cuánto hacerlo y por qué lo recomiendan los veterinarios

Los dueños de perros a menudo buscan formas naturales de complementar la alimentación de sus mascotas sin recurrir a golosinas procesadas. Entre las opciones que más generan interés está el pollo con huevo hervido. Aunque muchas personas lo ofrecen como comida casera ocasional, también existe curiosidad sobre cada cuánto se puede dar y por qué algunos veterinarios lo recomiendan.

Según expertos en nutrición canina y veterinarios consultados por portales especializados como PetMD y el American Kennel Club (AKC) , el pollo con huevo hervido puede incorporarse de manera puntual a la alimentación de un perro, siempre que se prepare correctamente y no reemplace el alimento balanceado.

El pollo y el huevo hervido aportan proteínas de alta calidad y nutrientes esenciales para los perros. Veterinarios y especialistas citados por PetMD y el AKC señalan que, ofrecidos de forma ocasional, pueden brindar beneficios como:

En general, los veterinarios recomiendan esta combinación como complemento ocasional o como parte de una dieta blanda transitoria, especialmente ante problemas digestivos leves.

Si bien se trata de una preparación sencilla, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones básicas:

Los especialistas coinciden en que el pollo con huevo hervido puede ser útil en situaciones puntuales, pero siempre debe integrarse a una dieta equilibrada y supervisada por un veterinario.

Darle pollo con huevo hervido a tu perro puede ser una opción válida como complemento ocasional o dieta blanda temporal, sobre todo cuando el animal necesita una comida nutritiva, suave y fácil de digerir. La clave está en la moderación, la correcta preparación y el asesoramiento veterinario para garantizar una alimentación segura y saludable.

Fuente: TN