Home Ads
NACIONALES

Alejandro Lucía, fisiólogo: “Tomar poca agua hace que actvidades cotidianas parezcan mucho más exigentes”

Redacción CNM enero 29, 2026

Home Ads

Aunque tomar agua es uno de los hábitos más importantes para el ser humano, muchas personas tienden a descuidarlo y no se hidratan de manera correcta. Ante esta situación, el fisiólogo Alejandro Lucía explicó las desventajas de estar deshidratado y cómo prevenirlo.

El experto detalló que, al tomar menos agua de la necesaria, el cuerpo regula peor la temperatura , por lo que actividades de todos los días pueden volverse mucho más cansadoras: “Una hidratación insuficiente hace que actividades cotidianas como caminar, trabajar de pie o subir escaleras se perciban como más exigentes “.

Además, aseguró que la falta de hidratación se manifiesta de distintas maneras, como peor atención, mayor cansancio y dolor de cabeza e irritabilidad. “En el trabajo esto puede traducirse en menor concentración y peor estado de ánimo , sobre todo en jornadas largas y exigentes”, señaló.

Para facilitar el consumo de agua y estar correctamente hidratado todo el tiempo, Alejandro Lucía dio distintos consejos que facilitan incorporarla a la rutina:

Mantener una buena hidratación es un hábito simple pero fundamental para el bienestar diario . Incorporar estos pequeños gestos que recomendó el especialista puede marcar una gran diferencia en el rendimiento físico y mental a lo largo del día.

Fuente: TN


Home Ads

Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags