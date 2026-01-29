Alejandro Lucía, fisiólogo: “Tomar poca agua hace que actvidades cotidianas parezcan mucho más exigentes”

NACIONALES

Aunque tomar agua es uno de los hábitos más importantes para el ser humano, muchas personas tienden a descuidarlo y no se hidratan de manera correcta. Ante esta situación, el fisiólogo Alejandro Lucía explicó las desventajas de estar deshidratado y cómo prevenirlo.

El experto detalló que, al tomar menos agua de la necesaria, el cuerpo regula peor la temperatura , por lo que actividades de todos los días pueden volverse mucho más cansadoras: “Una hidratación insuficiente hace que actividades cotidianas como caminar, trabajar de pie o subir escaleras se perciban como más exigentes “.

Además, aseguró que la falta de hidratación se manifiesta de distintas maneras, como peor atención, mayor cansancio y dolor de cabeza e irritabilidad. “En el trabajo esto puede traducirse en menor concentración y peor estado de ánimo , sobre todo en jornadas largas y exigentes”, señaló.

Para facilitar el consumo de agua y estar correctamente hidratado todo el tiempo, Alejandro Lucía dio distintos consejos que facilitan incorporarla a la rutina:

Mantener una buena hidratación es un hábito simple pero fundamental para el bienestar diario . Incorporar estos pequeños gestos que recomendó el especialista puede marcar una gran diferencia en el rendimiento físico y mental a lo largo del día.

Fuente: TN