“Me vas a doler toda la vida”: la emotiva despedida a joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

NACIONALES

Los amigos y familiares de Narela Barreto , la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles , la despidieron en las redes sociales con mensajes emotivos y fotos de su niñez.

“ Me vas a doler toda la vida . Dame fuerzas porque ya no puedo más. Vas a ser mi ángel más hermoso. Volá alto. Me cuesta tanto todo esto, estoy destrozada”, escribió su prima en Instagram.

“ Descansa en paz, hermosa Nare. Queremos justicia, que no quede en la nada”, publicó una amiga de la joven en la misma red social.

La joven había viajado a Estados Unidos para asistir a un casamiento y decidió quedarse a trabajar para tener nuevas oportunidades, pero mantenía contacto frecuente con su familia en la Argentina.

Su desaparición fue reportada el 21 de enero , cuando dejó de responder mensajes y llamadas. Desde ese mismo día, su papá inició un pedido desesperado para dar con su paradero, mientras que la policía de Los Ángeles desplegó un operativo de búsqueda.

“ El último que la vio fue un chico del edificio, la vio tomarse un auto de una aplicación ”, contó Milagros, su prima, en diálogo con Telenoche .

En las últimas horas, la joven fue encontrada muerta. Ahora, la investigación apunta a las cámaras de seguridad. “Su papá viajó para poder acceder a los videos de los edificios y tratar de identificar el auto y el recorrido ”, explicó la prima. También se aguardan los resultados de la autopsia para saber las causas de la muerte.

Fuente: TN