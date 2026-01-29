El Gobierno dio de baja a otras 13 prepagas y ya son 36 en lo que va del año

NACIONALES

Con un nuevo edicto publicado en el Boletín Oficial , el Gobierno dio de baja este jueves a otras 13 empresas de medicina prepaga y ya son 36 en lo que va de este año.

El edicto, de la Superintendencia de Servicios de Salud , dispone la comunicación a los usuarios de que “se ha iniciado el procedimiento para proceder al rechazo de la inscripción definitiva en el registro” de prepagas de 13 firmas.

Hace menos de dos semanas, había dado de baja a otras 23 compañías que a partir de auditorías comprobaron que se trataba de prepagas que figuraban en el registro, pero que no tenían actividad.

Ahora, las firmas a las que se les rechazó la inscripción son Codime S.A., Mapfre Salud S.A., Sociedad Médica Universitaria S.A., Carra Salud S.A., Huinca Salud, Rescate Centro S.A., Emergencia Río Cuarto (Aspurc), Emergencias Médicas Punilla S.A., Grupo Gerenciador G4 S.A., Emergencia Cardio Asistencial S.A., Pangea S.A., la Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra) y Armiento S.A. (Grupo A Mano).

Las otras prestadoras que el Gobierno había dado de baja este mes, en tanto, son Staff Médico S.A.; Sancor Medicina Privada S.A.; Obra Social del Personal Aeronáutico; Asociación Mutual Trabajadores Repostería Servicios Relacionados con la Salud Humana; la Mutual Persona John Deere Argentina; la Asistencia Mutual Aeronavegante; Instituto Médico Asistencial IMA; Centro Médico Mar Del Plata Asociación Civil; Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina; Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios; Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre; Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo, Ltda; Asociación Mutual Bs.As. Staff De Medicina y Servicios; Asociación Mutual Intercooperativa; Cooperativa De Electricidad, Servicios Públicos Vivienda y Crédito De Villa Cañás Limitada - Coevical; Instituto Materno Infantil SA; Empy SRL; Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación; Austral Organización Médica Integral S.A.; Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca Del Salado Ltda; Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda.; Emergencias Médicas Bolívar SA; y Cardio SA.

La depuración del registro de entidades había comenzado el año pasado. En 2025, otras 112 prepagas señaladas como irregulares por la gestión de Milei fueron excluidas. Al igual que con las que se excluyeron ahora, la Superintendencia informó que no tenían afiliados ni funcionaban, pero igual figuraban inscriptas.

Fuente: Clarín