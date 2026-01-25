Dos argentinos en jet ski rescataron a una familia tras el vuelco de una lancha en Punta del Este

NACIONALES

Dos hermanos argentinos rescataron a bordo de sus Jet Ski este sábado a una familia que viajaba en una lancha que se dio vuelta cerca de la escollera del puerto en Boca Grande, Punta del Este.

El rescate fue filmado por los hermanos Santiago y Dante Puddu, quienes suelen subir a sus redes sociales imágenes de sus paseos en Jet Ski tomados con cámaras que llevan en sus cascos. En este caso, el video cobró notoriedad porque fue compartido por su padre, Daniel, un influencer de viajes.

"Mis hijos ayer vivieron un situación increíble. Estaban disfrutando de su pasión saltando olas en su Jet Ski en Punta del Este y en el medio de la bahía vieron algo raro . Se acercaron y era una lancha que se estaba hundiendo con gente y chicos flotando . Gracias a Dios pudieron ayudar y rescatar a los que estaban más lejos. Por alguna razón que no se, TikTok, su red primaria ,no deja ver el video en Argentina", comentó en su cuenta de X Daniel.

La familia accidentada, de la que no trascendieron datos, estaba integrada por siete personas, entre ellos, una menor de 2 años.

El hecho, que fue registrado por uno de los rescatistas ocasionales, ocurrió cerca de las 18 este sábado. Un de los jóvenes argentinos, identificado en sus redes sociales como @daantesito , publicó imágenes de cómo fue el rescate en TikTok. "Hoy salimos en jet ski con mi hermano y terminamos ayudando a rescatar a 2 personas de una lancha que se dio vuelta" , contó.

El video, de casi 3 minutos, muestra cuando los jóvenes se acercan a la familia que permanecía a la deriva, mientras desde un yate cercano buscaban aún la manera de sacarlos del agua. Los hermanos suben a sus motos a algunos de los integrantes, entre ellos a una mujer.

"Ay, la bebé", se la escucha decir a la mujer, a lo que el hombre pregunta "¿dónde está la bebé?".

"Está allá" , dice la mujer. Luego, el video se torna confuso por los golpes de las olas. En un momento se escucha a uno de los hermanos pedirle a las personas en el yate que había ido en ayudar que apaguen los motores para evitar más oleaje.

"Por favor la nena", vuelve a gritar la mujer y a abordo del jet ski. Luego, otra pequeña lancha llega al lugar para colaborar con los rescates.

El medio uruguayo FMGente reportó que personal de Prefectura intervino en el lugar y confirmó que no se registraron personas lesionadas . Más tarde, se trabajó en la recuperación de la lancha, que fue trasladada hasta la explanada del puerto.

El sitio Portada.com indicó por su parte que la lancha había salido desde la Parada 8 de Playa Mansa, no contaba con despacho y llevaba a bordo a "siete tripulantes uruguayos".

Prefectura y un móvil de emergencias también se hicieron presentes y trasladó a dos adultos en estado de shock al Hospital Cantegril, donde fueron asistidos y dados de alta a los pocos minutos.

Fuente: Clarín