Detuvieron a un hombre en Balcarce acusado de haber drogado con cocaína a sus seis hijos

NACIONALES

Un hombre fue detenido en la ciudad bonaerense de Balcarce acusado de haber drogado con cocaína a sus seis hijos -entre ellos un bebé de seis meses-, luego de que estudios médicos confirmaran la presencia de la sustancia en el organismo de los menores. El caso se inició tras una denuncia por violencia de género realizada por la madre de los chicos y es investigado por la Fiscalía Descentralizada local.

Todo comenzó a comienzos de esta semana, cuando la denunciante se presentó en la Comisaría de la Mujer y señaló a su pareja por hechos de violencia ocurridos el domingo. En ese contexto, solicitó una restricción de acercamiento contra su marido , ya que la había drogado y sospechaba que hacía lo mismo con sus hijos.

A partir de esa denuncia, la Fiscalía Descentralizada de Balcarce ordenó el traslado de los seis menores al Hospital Municipal para la realización de estudios toxicológicos. Según los informes médicos, los menores -de entre 6 meses y 11 años- dieron positivo de cocaína en sangre .

Con esos resultados, el fiscal Rodolfo Moure solicitó la detención del hombre , quien cuenta con antecedentes penales. La orden judicial derivó además en un allanamiento en la casa familiar, donde se secuestró cocaína y se hallaron restos de la sustancia sobre una mesada .

El acusado declaró ante la Fiscalía y negó haber drogado a sus hijos , mientras que señaló a su pareja por tener “problemas psiquiátricos”, según informó el medio local La Vanguardia. Pese a ello, permanecerá detenido en el Penal de Batán mientras avanza la investigación.

Los seis chicos quedaron bajo resguardo del Servicio Local de los Derechos del Niño, que activó los protocolos de asistencia correspondientes. En paralelo, la Fiscalía solicitó nuevas pericias para confirmar los análisis realizados en el hospital y descartar posibles falsos positivos .

Entre los elementos que se encuentran bajo sospecha, hay una lata de leche en polvo secuestrada en la casa , que dio un resultado no concluyente para cocaína. Los investigadores ordenaron otro estudio para determinar si pudo haber sido una vía de contaminación.

La causa fue caratulada como “ suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad ”, un delito que prevé penas de entre 6 y 20 años de prisión . Además, se evalúa la realización de entrevistas en Cámara Gesell para los menores que estén en condiciones de declarar.

Fuente: TN