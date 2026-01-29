Un grupo de jóvenes denunció una brutal agresión de patovicas en un boliche de Villa Gesell

Un grupo de jóvenes denunció haber sido agredido por personal de seguridad del boliche Dixit, en Villa Gesell , durante la madrugada del 28 de enero. El episodio ocurrió en la planta alta del local, y terminó en una denuncia penal que ya es investigada por la Justicia.
Según relataron los denunciantes, todo comenzó cerca de las 4 o 4:30 de la madrugada , cuando un amigo del grupo, apodado “La Joya” , fue retirado del boliche por personal de seguridad. Al bajar del VIP para averiguar qué estaba sucediendo, los jóvenes aseguraron que el principal agredido fue Yuliano Xiago Bernárdez , hermano y primo de los denunciantes, quien habría sido reducido de manera violenta por patovicas.
En sus testimonios, describieron cachetazos, golpes de puño, agarres del cuello y zamarreos , en medio de una intervención que calificaron como desmedida. Indicaron además que, tras el episodio, el resto del grupo fue expulsado por la fuerza del local , incluso cuando intentaban recuperar sus pertenencias.
Como consecuencia del forcejeo, denunciaron la desaparición de un celular y un buzo , además de lesiones físicas : uno de los jóvenes sufrió dolor en el hombro, mientras que otro debió recibir atención médica por las heridas.
Los denunciantes, Martín Gonzalo Rivas (19), Stefano Thaiel Victor Bernárdez y Santino Luca Hrvatin (19), coincidieron en los puntos centrales del relato y afirmaron que ninguna autoridad del boliche les brindó respuestas tras lo ocurrido, según la demanda a la que accedió TN.
Como prueba, aportaron videos grabados desde el exterior del local , fotografías de las pulseras VIP para acreditar su presencia en el sector del boliche y una remera dañada producto del forcejeo. Además, señalaron que el establecimiento cuenta con cámaras de seguridad privadas , cuyas imágenes podrían resultar clave para la investigación.
En el plano judicial, se tomaron declaraciones y un acta de denuncia penal. Los jóvenes aseguraron que podrían reconocer a los agresores , mientras que la causa avanza bajo la hipótesis de lesiones, abuso de fuerza y posible encubrimiento , calificaciones que deberán ser definidas por la Justicia con el avance de las pericias.
Fuente: TN
