Desvalijaron la casa de una familia que estaba de vacaciones en Mar del Plata: “Nos dejaron con lo puesto”

Un nuevo episodio de inseguridad ocurrió con una familia que veraneaba en Mar del Plata, que fue desvalijada por delincuentes.

El hecho ocurrió en una casa en la zona de Las Margaritas al 3300, donde se alojaron por unos días para disfrutar de la ciudad balnearia pero que como consecuencia del robo tuvieron que abandonar.

De acuerdo con el relato de las víctimas, el primer indicio de lo que luego sería el delito se registró el jueves por la mañana, cuando un camión cortó cables del tendido eléctrico y dejó sin suministro a todo el barrio. Como consecuencia, las cámaras de seguridad de la zona quedaron fuera de funcionamiento.

Horas más tarde, mientras la familia se encontraba en la playa, los delincuentes aprovecharon la ausencia y forzaron la reja de una ventana para ingresar a la propiedad.

Los delincuentes se llevaron dinero en efectivo, bolsos con ropa y objetos personales, además de copias de las llaves de una Toyota Hilux y una Toyota Rav 4.

Al regresar a la vivienda y encontrar todo revuelto, los turistas intentaron comunicarse telefónicamente con la comisaría más cercana, pero no obtuvieron respuesta debido al corte de energía.

Finalmente, debieron ir en persona hasta la dependencia policial, donde realizaron la denuncia correspondiente y recibieron la recomendación de resguardar los vehículos por precaución.

“Nos dejaron con lo puesto”, expresó uno de los integrantes de la familia, quien además contó que debieron pedir dinero prestado a amigos para poder regresar a Arrecifes antes de lo previsto.

El episodio se suma a otros hechos de inseguridad registrados en zonas turísticas de Mar del Plata y generó preocupación entre vecinos y visitantes, especialmente en sectores alejados del centro urbano, como el Bosque Peralta Ramos.

Fuente: Clarín