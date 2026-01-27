Choque en la autopista 25 de mayo: un hombre herido tras cruzar los cuatro carriles y dar con el guardarrail

Un hombre de 65 años sufrió heridas este martes cuando, por razones que se investigan, perdió el control de su automóvil, cruzó en forma perpendicular las cuatro manos de la autopista 25 de mayo, dio contra el guardarrail y chocó a un colectivo. Ante este incidente, el SAME trasladó al herido en helicóptero a un hospital y el tránsito quedó completamente interrumpido sobre esa traza por alrededor de una hora.

El impacto ocurrió minutos antes de las 15, en la autopista que comunica a la localidad bonaerense de Ezeiza con la ciudad de Buenos Aires, a la altura de la avenida Jujuy, en sentido a la provincia .

Fuentes policiales señalaron que a las 14:20 se recibió un llamado al complejo 911 por el siniestro vial, tras lo cual acudieron de emergencia móviles del SAME y un helicóptero de esa repartición se presentó para trasladar al herido.

Según lo informado por el SAME, el hombre que sufrió "politraumatismos" circulaba en un vehículo mientras "no hay pacientes heridos en el colectivo" de la empresa Tienda León que también participó del choque.

El hombre herido había quedado atrapado en su automóvil, un Fiat 125 color turquesa, que tras ser rescatado por bomberos fue revisado por médicos del SAME que dispusieron su traslado urgente en helicóptero al hospital Argerich.

El director del SAME, Alberto Crescenti, destacó esta tarde que vieron por las cámaras de seguridad "que el auto sale despedido de una mano a otra , pega contra el guardarrail y colisiona con el colectivo que por suerte no tenía pasaje".

Crescenti confirmó que se trataba de "un hombre de 65 años" que sufrió " traumatismo de cráneo y herida cortante en el cuero cabelludo". Y, precisó que al ser rescatado "estaba lúcido pero hubo que rescatarlo del auto con los bomberos porque estaba atrapado".

Ante esa situación, añadió, "se desplazó el SAME aéreo en coordinación con la gente de Autopistas y el hombre está bien, fue trasladado al hospital".

Crescenti admitió que una de la posibilidades que se analiza es que el hombre que conducía su Fiat pudo haber sufrido "un golpe de calor". De hecho, comentó que por las altas temperaturas de esta tarde el SAME asistió en la ciudad "a más de setenta personas, siete de las cuales fueron hospitalizadas".

El accidente se produjo en plena tarde, cuando l a temperatura superaba los 33 grados y la sensación térmica trepaba a los 36 grados . Esa situación era uno de los factores que analizaban los peritos para determinar si pudo haber afectado al hombre, un adulto mayor, que manejaba su Fiat 125, un modelo de más de cuarenta años de antigüedad.

Del operativo en la autopista participaron personal del Same, Policia de la ciudad, bomberos, tránsito y personal de autopistas.

Un video de las cámaras de Seguridad de la ciudad mostró como el vehículo que circulaba por la mano izquierda, en el carril más veloz, se cruzó en forma perpendicular tras ser tocado por atrás por un colectivo y a toda velocidad llegó hasta el extremo contrario de la autopista.

Casi en forma milagrosa, el Fiat turquesa no llegó a tocar ni ser impactado por otros vehículos, al menos hasta que impactó contra el guardarail y chocó finalmente a otro colectivo, un transfer de la empresa Tienda León que suele trasladar pasajeros al aeropuerto internacional de Ezeiza.

Bomberos de la Ciudad y personal de la División Autopistas se trasladaron hasta la autopista 25 de Mayo, altura Jujuy, tras el choque entre un colectivo y un auto particular para dar asistencia a la víctima y coordinar el operativo de seguridad para facilitar la labor de los equipos de emergencia del SAME.

Fuente: Clarín