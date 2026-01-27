Río Cuarto: lo mataron por error y ahora la Policía detuvo al presunto destinatario del ataque

NACIONALES

La investigación por el crimen de Paolo de la Fuente , el hombre de 37 años asesinado en un ataque donde lo confundieron con otra persona , dio un paso clave. Este domingo detuvieron a la persona que en realidad el agresor quería matar.

Todo ocurrió cuando los vecinos de Playa Bonita, en Córdoba, alertaron a la Policía por la presencia de un joven armado en la vía pública .

En ese marco, los efectivos aprehendieron al individuo de 26 años y luego determinaron que se trataba de Ojeda , el tercer involucrado en el asesinato de Paolo en Río Cuarto .

En el operativo secuestraron una pistola con municiones y cargador , además de una moto . Ojeda quedó a disposición de la Justicia, que deberá determinar su grado de vinculación con el crimen ocurrido a principios de enero.

Paolo fue víctima de un brutal ataque: el agresor lo confundió con otra persona con quien tenía un conflicto previo. Lo atropelló, arrastró por casi 20 metros y baleó 15 veces . Le amputaron la pierna y estuvo internado en terapia intensiva por dos semanas, pero terminó muriendo .

En los últimos días detuvieron a Agustín Brian Vilches , quien confesó ser el autor del terrible episodio , y fue imputado por homicidio calificado .

Según la investigación, Ojeda habría baleado a Vilches en diciembre por un conflicto previo entre ambos. El asesino habría buscado cobrar venganza, y lo confundió con Paolo, debido al parecido físico con el verdadero destinatario del ataque.

El principal imputado permanece alojado en la cárcel de Río Cuarto , mientras se espera a que preste declaración indagatoria nuevamente esta semana.

Fuente: TN