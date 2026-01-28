Denuncian que el empresario acusado de abusar de los compañeros de su hijo los grababa cuando iban a su casa

NACIONALES

El abogado de las víctimas que denunciaron a Marcelo Porcel por abuso sexual infantil reveló que el empresario grababa a los menores que iban a su casa.

Pablo Hawlena Gianotti detalló en qué instancia se encuentra la causa y reiteró el pedido de detención del acusado.

“ En uno de los celulares de Porcel se descubrió que existían imágenes de varoncitos desnudos , entre ellos se identificaron dos imágenes que pertenecen a uno de los chicos denunciantes", contó y aseguró que los familiares estaban muy tristes por el hallazgo: “Es una situación horrible” .

Según contó el abogado, las imágenes encontradas en el celular correspondían a capturas de pantalla de una filmación de una cámara oculta y tanto el menor como los padres, lo identificaron en las fotos. La cámara estaba oculta en el baño del dormitorio de los hijos de Porcel.

“Los chicos que se quedaban a dormir después de las actividades deportivas, ingresaban a ese baño a ducharse al día siguiente antes de irse o ese mismo día. En esa circunstancia, ese lente oculto, los grababa ”, detalló Gianotti en diálogo con Radio Rivadavia .

Este hallazgo, suma un nuevo componente a la causa, ya que califica como producción y tenencia de material de abuso sexual infantil .

De este modo, el abogado explicó que están pidiendo la indagatoria y la detención del acusado no solamente por la imputación de abuso sexual sino también por este nuevo material que salió a la luz en las pericias.

“La última presentación fue por la producción y tenencia de esas imágenes” , explicó y remarcó que el juez no otorgó ni indagatoria ni detención, mientras que la fiscalía los acompañó con la indagatoria pero no con la detención.

En ese sentido, lamentó la lentidud de la Justicia: “Estamos remando en dulce de leche y cuesta arriba desde el mes de noviembre” .

Gianotti contó que también están a la espera de que la fiscalía los autorice a revisar las demás imágenes obtenidas de las pericias a los dispositivos electrónicos del acusado.

“Ninguno de los otros padres fueron convocados por la fiscalía todavía para que reconocieran esas imágenes”, dijo y dejó abierta la posibilidad de que aparezcan otras víctimas en la galería .

A su vez, deslizó que “existe una fuerte sospecha de que esta persona también pudo haber distribuido o formado parte de una red de distribución ” del material de abuso sexual infantil", aunque señaló que “con la producción y tenencia alcanza y sobra, se compruebe o no la distribución”.

Por último, reclamó celeridad en la detención del acusado para resguardar de esa manera a las víctimas que lo denunciaron.

“Lo único que logramos como medida de protección es una simple medida cautelar de restricción perimetral que no garantiza que si esta persona desease acercarse a los menores, no pueda hacerlo”, concluyó.

Fuente: TN