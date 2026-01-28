Horror en Entre Ríos: un hombre mató de un disparo a su padre, tiró el cuerpo al río y escapó

NACIONALES

Un joven es intensamente buscado en Entre Ríos luego de haber asesinado de un disparo a su padre. Se investiga si tras el crimen arrojó el cuerpo al río Paraná, en una zona de islas del departamento de Diamante.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió durante la noche del martes en una isla ubicada frente a la localidad santafesina de Puerto Gaboto, aunque dentro de la jurisdicción entrerriana. Padre e hijo se encontraban en el lugar cuando, por motivos que aún se investigan, se desató una discusión que terminó de manera violenta .

De acuerdo con las primeras informaciones, el joven baleó a su padre. Tras el ataque, el cuerpo habría sido arrojado al río y hasta el momento no pudo ser localizado . El presunto agresor escapó inmediatamente y permanece prófugo .

Al tomar conocimiento del caso, la Policía de Entre Ríos desplegó un amplio operativo de búsqueda que incluye a personal de Investigaciones, Operaciones, Delitos Rurales, Policía Científica y Prefectura Naval Argentina. Los rastrillajes se concentran tanto en la zona de islas como en sectores costeros del Paraná.

La causa quedó bajo la supervisión de la fiscal de turno, doctora Micaela Calgaro, del Ministerio Público Fiscal de Diamante, quien se hizo presente en el lugar y ordenó medidas para avanzar en la investigación .

Las autoridades solicitaron colaboración ciudadana para aportar cualquier dato que pueda ayudar a dar con el prófugo.

El hecho es investigado como un homicidio agravado por el vínculo y provocó una fuerte conmoción en la región, mientras continúan los operativos para localizar al prófugo y recuperar el cuerpo de la víctima .

Fuente: TN