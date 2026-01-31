Conmoción en Bahía Blanca por la muerte de una beba de dos meses: detuvieron al padre y lo acusan de haberle dado una golpiza

La ciudad de Bahía Blanca sigue conmocionada por estas horas tras la muerte de una beba de dos meses que fue llevada al hospital por su padre con fractura de cráneo. Distintas pericias y el allanamiento de la vivienda en la que vivían puso el ojo de los investigadores en el padre de la beba , que quedó detenido, acusado de haberle dado una golpiza a la nena.

El hombre llegó al Hospital Municipal cerca de las 4.30 de la madrugada de este viernes argumentando que su hija se le había caído de los brazos y había golpeado contra el piso. La nena ingresó con traumatismo de cráneo y por la gravedad de las lesiones fue trasladada de urgencia al Hospital Penna.

La pediatra que recibió a la nena en ese centro médico precisó que llegó con muerte encefálica debido a las lesiones. Según precisaron fuentes de la investigación, al menos dos testimonios dieron cuenta de que el padre era muy violento y que las lesiones de la beba podrían ser de días previos a llevarla al hospital.

La fiscalía a cargo de la causa dispuso el allanamiento de la casa en la que vivían. Hasta el domicilio ubicado en la calle Tomás Guido 2646 fueron personal de la Policía Científica y de la fiscalía. En el lugar encontraron apósitos con sagre en una bañera y otras manchas similares en paredes de la casa y en el marco de una puerta.

Con esos elementos, que probarían, además, que los golpes serían de dos días antes, la fiscalía pidió la detención del padre de la nena, acusándolo de lesiones Graves, agravada por el vínculo y abandono de persona.

Con el correr de las horas, más testimonios de familiares de la beba y también la declaración de una médica pediatra que la atendió, reforzaron la hipótesis de los investigadores que apunta al padre como el autor de la golpiza.

La nena de dos meses se llamaba Astrid Ferreyra San Gregorio y finalmente murió a las 23.19 de este viernes. La fiscalía 5 de homicidios es ahora la que trabaja con los resultados de la autopsia.

Fuente: Clarín