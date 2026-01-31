MADARIAGA: proyectan una escultura del gaucho a caballo

MADARIAGA





Autoridades del Ejecutivo y del Legislativo municipal recibieron el miércoles a Carlos Zubiarrain, impulsor de un proyecto que propone la creación de una escultura de un gaucho a caballo, concebida como un homenaje a la tradición y la identidad cultural. La obra llevaría la firma del reconocido escultor Carlos Crespo.





Durante el encuentro, Zubiarrain presentó formalmente la iniciativa y expuso los bocetos de la escultura, detallando la visión artística que busca revalorizar la figura del gaucho como símbolo histórico y cultural.





De la reunión participaron la secretaria de Cultura, Karina Uribe; la secretaria de Gobierno, Mara Simiele; representantes del área de Obras Públicas, Diana Markovic y Florencia Mariani; y el presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Marcos Jovanovic.





Asimismo, se informó que los impulsores del proyecto se encuentran actualmente trabajando en la recaudación de los fondos necesarios para poder concretar la ejecución de la obra.





Tras interiorizarse sobre la propuesta, las autoridades municipales señalaron que el proyecto deberá ser presentado formalmente ante el Honorable Concejo Deliberante, donde será evaluado y seguirá el correspondiente recorrido administrativo.