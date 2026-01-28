Cómo lavar la ropa blanca en el lavarropas para que quede impecable y no se ponga amarilla

Mantener la ropa blanca impecable no depende solo de separarla por color. Saber cómo lavar ropa blanca en el lavarropas es clave para evitar manchas persistentes, tonos amarillentos y el desgaste prematuro de las telas.

La buena noticia es que los lavarropas modernos cuentan con programas específicos y mayor control de temperatura , lo que permite lograr resultados similares a los de una lavandería profesional sin salir de casa.

Muchos lavarropas automáticos incorporan un ciclo especial para ropa blanca , diseñado para tratar manchas difíciles y preservar el color. Este tipo de programa combina tiempos de lavado más largos , temperaturas controladas y movimientos específicos del tambor que actúan sobre tejidos resistentes como el algodón.

Este ciclo es especialmente útil para prendas de uso diario, ropa de cama y toallas, ya que ayuda a mantener un blanco uniforme sin dañar las fibras.

Para quienes se preguntan cómo blanquear ropa blanca en el lavarropas , este programa suele ser la opción más segura y efectiva.

Más allá del programa elegido, Drean recomienda algunos cuidados clave que marcan la diferencia.

La temperatura influye directamente en el resultado del lavado. Para ropa blanca resistente, como algodón o ropa de cama, se recomiendan lavados entre 40 °C y 60 °C . Estas temperaturas ayudan a eliminar manchas y bacterias sin afectar la tela.

En prendas más delicadas, como remeras o blusas, conviene optar por ciclos suaves, incluso dentro del lavado para ropa blanca, para evitar el desgaste.

Tanto los lavarropas de carga frontal como los de carga superior actuales permiten regular mejor estos parámetros , logrando un equilibrio entre limpieza y cuidado.

El cuidado no termina cuando finaliza el lavado. Algunos hábitos simples ayudan a conservar el color:

Fuente: TN