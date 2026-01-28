Se pasó 57 horas de trabajo mirando series y fútbol, lo despidieron y fue indemnizado por 39 mil euros

NACIONALES

Un trabajador de una empresa fabricante de caucho de La Rioja, en España, fue despedido luego de que sus jefes detectaran que había pasado 57 horas de su horario laboral mirando series y programas de fútbol . El caso terminó en un conflicto que fue derivado a la Justicia.

E n junio del 2014 , el empleado había sido contratado como técnico comercial de la empresa, con un contrato indefinido y un sueldo aproximado de 3.500 euros al mes. Durante más de una década se desempeñó con total normalidad en el puesto.

Sin embargo, en septiembre de 2024, la compañía le comunicó su despido de manera inmediata mediante una carta, ya que no cumplía con el rendimiento esperado y realizaba “otras actividades, profesionales o no, pero ajenas a la ejecución de su trabajo ”, durante su jornada laboral.

En su horario de trabajo, el empleado se había conectado más de 1.085 veces en dos meses , equivalente a 57 horas de tiempo laboral, a páginas web vinculadas al desarrollo personal , al fútbol y el entretenimiento , como Futbol Emotion , Masterchef y Youtube .

Ante esta situación, el hombre decidió llevar el caso a la Justicia y salió beneficiado: aunque el tribunal calificó su conducta como reprobable , no había pruebas de que hayan afectado a su rendimiento laboral y falló a favor del trabajador .

En ese contexto, se consideró al despido como improcedente y se le dieron dos opciones distintas a la compañía: volver a contratar al trabajador o pagarle una indemnización de 39 mil euros .

Ante el fallo, la empresa apeló, recurrió al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y justificó que, sumando todas las horas, había dejado de trabajar 8 días de 24 . Sin embargo, la respuesta fue la misma, ya que no había pruebas de una disminución del rendimiento en el puesto.

Fuente: TN