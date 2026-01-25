Calor extremo en CABA y 10 provincias en alerta por tormentas: cómo estará el tiempo este domingo 25 de enero

NACIONALES

El sábado pasó y dejó una sensación de calor y pesadez. Las temperaturas extremas , sin embargo, llegaron para quedarse. CABA y casi toda la provincia de Buenos Aires están bajo alerta amarilla por las altas temperaturas. Además, el territorio bonaerense y otras nueve provincias se encuentran en alerta por tormentas.

En el aire todavía se sienten los 32.2 °C del sábado. Y en los próximos días no habrá ventilador ni aire acondicionado que aguanten. Este domingo amaneció en la Ciudad y el GBA con cielo algo nublado, pero con el sol diciendo presente.

Tras una mínima de 25 grados, con el transcurso de las horas el termómetro empezará a subir. Llegará a 34 grados por la tarde , con cielo parcialmente nublado. Bajará a 27 grados por la noche. A esa hora se esperan vientos de hasta 50 km/h. Las ráfagas no serán un alivio.

La Ciudad y casi toda la provincia de Buenos Aires están bajo alerta amarilla por temperaturas extremas. En territorio bonaerense sólo se salvan la costa atlántica, de General Lavalle a Carmen de Patagones.

Peor la pasará San Luis, que en el centro-este tiene alerta naranja por el calor. En amarillo quedaron Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y el sudeste de Santiago del Estero.

No está previsto que la tónica cambie en los próximos días en CABA y PBA. Ocurre que el lunes la máxima tocará un pico semanal: 36 grados. Y la mínima será de 26 grados.

El martes, los 34 de máxima podrían venir acompañados de chaparrones a la mañana. Según el Servicio Meteorológico Nacional hay entre 10 y 40% de probabilidades de algunas lluvias. Es el único día que traería agua en el horizonte próximo, de acuerdo al pronóstico oficial. El miércoles se espera 31 grados de máxima, mientras que el jueves empujará un poquito más para arriba: el termómetro alcanzará los 32 grados.

Este domingo 25 de enero habrá zonas de la provincia de Buenos Aires que, además del calor extremo, mirarán al cielo por otro fenómeno: las tormentas fuertes. Y una franja bonaerense quedó bajo color naranja.

Se trata del norte de Bahía Blanca, el oeste de Patagones, el oeste de Villarino, Puan y las zonas bajas de Coronel Pringles, Coronel Suárez, y Tornquist.

"El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por frecuente actividad eléctrica, caída de granizo de diversos tamaños , lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar 90 km/h", indicó el SMN.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 40 y 80 mm , que pueden ser superados de forma puntual. Lo peor podría llegar el domingo por la noche.

Con alerta amarilla se encuentran las zonas serranas de Coronel Pringles, de Coronel Suárez, de Saavedra y de Tornquist. En idéntica situación quedaron Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen y Tres Lomas, en el oeste bonaerense.

Con alerta naranja por tormentas también están casi toda La Pampa, casi todo Mendoza, el sur de San Luis y el este de San Juan.

En amarillo, en tanto, están el norte de La Pampa, el este de Río Negro, el sur de Córdoba, el noroeste de Mendoza, el centro de San Juan, una pequeña franja en el oeste de La Rioja, el centro de Jujuy y una parte de Salta (la prepuna de Iruya, Orán y Santa Victoria).

Además, el sudoeste de Santa Cruz está con alerta amarilla por lluvias fuertes, mientras que casi toda esa provincia se encuentra con un aviso similar por fuertes vientos.

Fuente: Clarín