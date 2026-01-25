Aldous Huxley, escritor: “El secreto de la genialidad es conservar el espíritu de niño hasta la vejez”

NACIONALES

Aldous Huxley fue mucho más que el autor de Un mundo feliz , la obra por la que suele ser citado. El escritor y filósofo británico dejó una huella profunda al reflexionar sobre la condición humana y el valor de mantener el espíritu de niño a lo largo de toda la vida.

Para él, la clave de la genialidad estaba en no perder nunca el entusiasmo, esa energía vital que conecta con la curiosidad y el asombro. Todo esto lo resumió en una frase: “El secreto de la genialidad es conservar el espíritu de niño hasta la vejez, lo cual quiere decir nunca perder el entusiasmo” .

Después de la Segunda Guerra Mundial, Huxley publicó La filosofía perenne , donde dejó una de sus frases más recordadas: “ La sabiduría final consiste en recuperar el asombro de un niño ante el mundo, sin ser infantil ”. Para el autor, la diferencia entre una vida plena y una rutina automática está en la capacidad de mantener la curiosidad y el asombro.

En esa línea, Antoine de Saint-Exupéry también escribió sobre la mirada pura de la infancia en El Principito (1943) , señalando que los adultos suelen perder esa capacidad maravillada por culpa de la rutina y la obsesión por lo superficial.

Huxley volvió sobre sus ideas en La isla (1962). En esta obra, escribió: “Una mente confinada a los hábitos se convierte en una prisión. La liberación proviene de la conciencia constante, la curiosidad y la atención al momento vivido ”. Una invitación al movimiento físico e intelectual.

Aldous Huxley consolidó una influencia duradera en la literatura moderna gracias a su capacidad para fusionar crítica social, filosofía y especulación científica de forma innovadora y provocadora. Su obra más conocida, Un mundo feliz , no solo creó una imagen paradigmática de distopía, sino que formó parte de la base sobre la que se desarrolló el género distópico del siglo XX .

En ella, Huxley describe una sociedad en la que la manipulación genética, el condicionamiento conductual y el consumismo se convierten en herramientas de control social, planteando preguntas éticas sobre la libertad individual que siguen resonando en debates contemporáneos sobre tecnología y poder.

Además, la recepción crítica y académica de su obra ha trascendido la literatura de género: Un mundo feliz forma parte de currículos universitarios en todo el mundo y se examina tanto en estudios literarios como en filosofía política y ética, áreas en las que se usa para dialogar sobre conceptos como la felicidad, la autonomía y la alienación social .

Huxley también amplió el alcance de la literatura al explorar la conciencia humana y la espiritualidad en textos como The Doors of Perception y La filosofía perenne , en los que aborda experiencias místicas y valores universales que conectan tradiciones culturales distintas.

Esta combinación de crítica social, especulación filosófica y exploración de la mente humana hizo que su obra inspirara a otros autores dentro y fuera del género distópico y contribuyó a establecer conversaciones literarias que perduran más allá de su propio tiempo.

Fuente: TN