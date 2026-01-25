Una adolescente de 16 años intentó cruzar entre los vagones de un tren, sufrió un accidente y perdió el pie

NACIONALES

Una adolescente de 16 años intentó cruzar entre los vagones de un tren, sufrió una grave lesión y debieron amputarle el pie derecho.

El dramático episodio ocurrió este sábado por la mañana en la localidad de Arroyo Cabral, en el departamento de General San Martín, Córdoba.

De acuerdo a lo informado por los medios locales, la chica había intentado cruzar entre los vagones de un tren de carga que en ese momento comenzaba su marcha.

La adolescente terminó con el pie enganchado y sufrió graves lesiones. Ante esta situación, los operarios del tren solicitaron una ambulancia al servicio de emergencias.

Así, poco después, personal médico se hizo presente en el lugar y trasladó a la víctima hasta el hospital Pasteur de Villa María, donde la asistieron de urgencia. Debido a las graves heridas que sufrió, los médicos debieron amputarle el pie derecho.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias del accidente, por lo que se están investigando las cámaras de seguridad de la formación.

Sumado a ello, se espera información oficial sobre la evolución del paciente y que la policía le tome el relato de los testigos.

Un impactante accidente de tránsito ocurrido en la localidad de San Francisco Solano dejó a una mujer en grave estado y con pérdida de memoria. El siniestro, que quedó registrado por una cámara de seguridad, tuvo lugar en la intersección de las calles 839 y 897 .

En las imágenes se puede observar la secuencia completa: la víctima caminaba por la calle empujando un carrito de compras. Al llegar a la esquina, un colectivo de línea impactó de lleno contra un auto.

Debido a la violencia del choque, el auto salió despedido y embistió directamente a la mujer . El impacto fue tal que la víctima voló por el aire, golpeó fuertemente contra un árbol y quedó tendida en el suelo, inconsciente.

La víctima fue asistida de urgencia y trasladada al Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes , donde ingresó en estado crítico. Según informaron fuentes médicas, presenta un cuadro de múltiples fracturas graves , entre las que se destaca una de cadera y lesiones severas en ambas piernas.

Fuente: TN