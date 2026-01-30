Bartolito vuelve a la revista Jardín de Genios con nuevos libros y un set para la merienda

NACIONALES

Hay escenas que marcan la infancia: una canción que se canta muchas veces, un personaje que siempre hace reír, un cuento que pide “¡otra vez!” antes de dormir. Esa es la magia de La Granja de Zenón , que vuelve a la revista Jardín de Genios con una propuesta para disfrutar en familia. Se trata de la nueva colección de libros Las aventuras de Bartolito , basada en las canciones y videos protagonizados por el simpático gallito y sus amigos.

Con la edición lanzamiento, que ya está en los kioscos, Jardín de Genios trae de regalo, además del libro, otra novedad: una sandwichera y un vaso con tapa , decorados con los queridos personajes de La Granja, ideales para llevar la merienda al jardín o para usarlos en casa.

"Para ser un héroe" es el libro que inicia la colección Las aventuras de Bartolito . Lo hace con un mensaje luminoso: los verdaderos héroes no necesitan capas ni poderes, sino algo mucho más simple y profundo. En la historia, Bartolito y sus amigos acompañan a Tito cuando está triste y se unen para resolver un problema en el gallinero. Entre rondas, risas y planes compartidos, descubren que ayudar, abrazar y escuchar es lo que de verdad hace grande a un héroe. Un cuento breve, tierno y lleno de esa energía contagiosa que caracteriza a La Granja.

El siguiente título, "Experimentos en el laboratorio", saldrá en la edición de marzo de Jardín de Genios con un jarro con tapa para completar el set de merienda. Toda la colección se basa en los videos y canciones de La Granja de Zenón, que pueden verse en el exitoso canal de Youtube con más de 45 millones de suscriptores. La Granja es una creación de la productora El Reino Infantil, la comunidad digital para niños en español más importante del mundo.

La revista de Jardín de Genios , que se publica todos los meses de manera ininterrumpida desde junio de 2003, incluye las secciones Cuidemos el planeta con Noa, La pizarra de Jardín, donde aparecen los dibujos y las fotos de los lectorcitos, Quiero saber, la historieta Willy de Emiliano Migliardo y un cuento ilustrado. También propone actividades que abarcan desde consignas sencillas como seguir líneas punteadas, dibujar o pintar, hasta juegos para agudizar la observación y la memoria.

La edición de febrero de Jardín de Genios , con "Para ser un héroe", el primer libro de la colección Las aventuras de Bartolito, la sandwichera y el vaso para el set de merienda, ya está disponible en los kioscos de diarios y revistas.

