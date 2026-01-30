Pocos la conocen: la planta que se mueve sola durante el día

A simple vista parece una planta más, pero basta observarla unos minutos para notar algo fuera de lo común: sus hojas se mueven solas . No es una ilusión ni un truco. Se trata de un fenómeno real que convierte a esta especie en una de las más llamativas del mundo vegetal.

La protagonista es la Mimosa pudica , conocida popularmente como planta sensitiva o dormilona . Su comportamiento desafía lo que muchos creen saber sobre las plantas y explica por qué genera tanta curiosidad.

El movimiento ocurre como respuesta a estímulos externos , como el contacto, la vibración, el viento o los cambios de luz. Cuando alguien la toca, sus hojas se cierran casi de inmediato y los tallos pueden inclinarse hacia abajo.

Este mecanismo se llama tigmonastia y no implica músculos ni sistema nervioso. La planta modifica la presión del agua dentro de sus células , lo que provoca el cierre rápido de las hojas como una reacción defensiva frente a posibles amenazas.

Durante la noche, además, la Mimosa realiza un movimiento distinto: pliega sus hojas de manera gradual , como si “durmiera”, y las vuelve a abrir con la luz del día.

Lejos de ser un simple espectáculo, este comportamiento cumple funciones clave para su supervivencia:

Aunque parece delicada, la Mimosa pudica puede cultivarse sin mayores complicaciones si se respetan algunas condiciones básicas:

Es importante no estimularla en exceso. Tocarla constantemente la debilita , ya que cada movimiento consume energía.

