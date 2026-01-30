Qué es la Emergencia Ígnea que decretó el Gobierno por los incendios en la Patagonia

El Gobierno nacional declaró la Emergencia Ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa ante la gravedad de los incendios forestales que afectan a amplias zonas del país. La medida se oficializó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial, con el objetivo de acelerar la respuesta del Estado y evitar las demoras que hubiera implicado su tratamiento en sesiones extraordinarias del Congreso.
Según datos oficiales, ya se quemaron más de 45.000 hectáreas y los focos activos llevan más de 25 días de combate ininterrumpido , en un contexto de sequía extrema, altas temperaturas y fuertes vientos.
La declaración de Emergencia Ígnea habilita al Estado nacional a actuar de manera inmediata y excepcional frente a los incendios. Entre los principales puntos del decreto se destacan:
El objetivo central es ganar tiempo en un escenario donde cada hora resulta clave para evitar daños ambientales, materiales y humanos.
Actualmente, más de 600 brigadistas trabajan en las zonas afectadas y, con el nuevo decreto, se sumarán otros 400 efectivos , junto con medios aéreos, vehículos especiales, refuerzos en el sistema sanitario y asistencia social para las comunidades impactadas.
Además, el Gobierno dispuso el envío de 4.000 millones de pesos destinados a Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa , con el objetivo de fortalecer el combate del fuego, mejorar la logística y sostener el despliegue territorial.
El DNU también contempla una etapa clave posterior a los incendios. Se destinarán 3.000 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas destruidas .
Desde el Ejecutivo señalaron que la emergencia no solo busca contener los incendios actuales, sino también dar respuesta social y sanitaria a las poblaciones afectadas.
El Gobierno justificó el uso del DNU en la urgencia de la situación . Según explicaron, el escenario climático extremo y la magnitud del daño ambiental hacían inviable esperar los tiempos legislativos habituales. La medida permite liberar fondos, movilizar recursos y reforzar personal sin trabas administrativas .
