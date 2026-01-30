Poner ceniza de madera con vinagre en las plantas: para qué sirve y por qué lo recomiendan

En el último tiempo, se están popularizando muchos productos caseros para el cuidado del jardín. En este caso, la mezcla de ceniza de madera con vinagre puede parecer extraña, pero los expertos recomiendan hacerlo .

Al juntar estos dos elementos, que difícilmente uno pensaría en mezclar, se liberan muchos de los nutrientes de la madera que pueden servir para las plantas . Es importante tener cuidado al prepararlo y seguir algunos sencillos pasos.

Las soluciones caseras para las plantas tienen entre los expertos algunos defensores y otros detractores. Muchos aseguran que son en su mayoría productos ecológicos y económicos y otros que las propiedades no son tan efectivas como los científicamente investigados.

En este caso, la mezcla de ingredientes puede parecer extraña, ya que difícilmente a alguien se le ocurriría que la combinación entre ceniza de madera y vinagre podría servir para el cuidado de las plantas.

Lo importante es entender el por qué puede servir el líquido creado de mezclar estos ingredientes: el vinagre ayuda a liberar las propiedades de la ceniza que en ese estado no se pueden aprovechar, pero al diluirse y convertirse en líquido, estas pueden ser muy importantes para el mantenimiento de las plantas.

La ceniza de madera contiene calcio, potasio y magnesio , por lo que se puede convertir en un biofertilizante que ayude a estimular crecimiento y corregir deficiencias leves en las plantas, mientras se sigan otros pasos de mantenimiento.

Aunque estas propiedades pueden ser estimulantes para las plantas, hay que tener en cuenta algunos pasos a seguir al momento de preparar la mezcla líquida, que si no se hace cuidadosamente puede terminar siendo perjudicial .

El primer paso es colocar la ceniza disponible en un recipiente y agregarle un chorrito de vinagre. La cantidad dependerá de cuanta ceniza tengamos. Ni bien se agrega el segundo ingrediente, se empiezan a formar burbujas, que es la reacción química que debe producirse mientras se liberan los minerales.

Luego de reposar unos minutos, se toma un embudo y se le pone en la punta un filtro de papel. Se vuelca la mezcla con la ceniza y el vinagre para que vaya filtrando de a poco y no quede ningún rastro sólido de la madera. Esto puede llevar aproximadamente una hora.

Una vez se tiene el líquido listo, hay que diluirlo en agua para poder utilizarlo en las plantas. Si se pone puro, puede terminar teniendo el efecto contrario al que queremos. Una medida correcta puede ser usar diez mililitros de esta mezcla en cuatro litros de agua.

El vinagre blanco, con todas sus propiedades, no solo sirve para ayudar en el proceso de descomposición de otros ingredientes, como en el caso de la ceniza, sino que también puede ser usado con agua directamente para el mantenimiento de las plantas: puede ser útil para el control de plagas y limpiar hojas.

Para poder hacerlo, se mezcla una cucharada de vinagre blanco en un litro de agua y se lo coloca en un rociador. Se pone el líquido en las hojas y tallos una o dos veces por mes, aunque no debería ser un procedimiento habitual, sino puntual para algunas situaciones, como la constante aparición de plagas o algunos hongos.

Utilizar en exceso esta mezcla puede alterar el PH del suelo y afectar las raíces , además de que hay algunos tipos de plantas que son más sensibles. También hay que tener en cuenta la cantidad de vinagre que se diluye en el agua, ya que si su concentración es alta puede quemar las hojas.

