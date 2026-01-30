Nuevo DNI electrónico y pasaporte: Los cambios y qué pasará con los documentos actuales

A partir del 1° de febrero, comenzarán a regir cambios importantes en el DNI electrónico y el pasaporte argentino. El Registro Nacional de las Personas (Renaper) aprobó nuevas disposiciones que apuntan a reforzar la seguridad y modernizar los documentos, en línea con estándares internacionales.

Las modificaciones fueron confirmadas este viernes en el Boletín Oficial mediante las Disposiciones 54/2026 y 55/2026, firmadas por Pablo Luis Santos, quien dejará la conducción del organismo en esa misma fecha. Su reemplazante será Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux.

Cómo será el nuevo DNI electrónico

El nuevo DNI electrónico mantendrá el formato de tarjeta de policarbonato con chip sin contacto, pero incorporará novedades en los datos visibles y en las medidas de seguridad de Nivel 1.

Entre los cambios más destacados, el documento incluirá:

• Escarapela argentina enmarcando el retrato

• Estrellas argentinas, Sol de Mayo, glaciares, cordillera y mapa bicontinental como elementos gráficos

• Holograma transparente renovado

• Impresión en iris y una ventana transparente

• Estampados táctiles para dificultar falsificaciones

Además, todos los datos personalizados se grabarán íntegramente a láser. También se sumará una imagen fantasma dentro de la ventana transparente y una imagen láser cambiante (CLI), que combina la foto repetida y la letra del ejemplar.

Según la normativa, estas modificaciones buscan adecuar el DNI a los estándares internacionales definidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que regula los parámetros técnicos de los documentos de viaje.

El nuevo pasaporte argentino

La Disposición 54/2026 también aprobó un nuevo diseño para el pasaporte argentino y el pasaporte excepcional para extranjeros, reemplazando el modelo vigente desde 2021.

El nuevo pasaporte tendrá:

• Hoja de policarbonato personalizada con grabado láser para los datos identificatorios

• 34 páginas en total

• Medidas de seguridad distribuidas en tres niveles

El objetivo, según el texto oficial, es reducir riesgos de fraude documental, agilizar los controles de identidad y modernizar el sistema en línea con los estándares internacionales.

Qué pasará con los documentos actuales

Tanto el DNI como los pasaportes emitidos antes de la entrada en vigencia de estas disposiciones seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento.

No será necesario realizar un recambio anticipado. El Renaper continuará utilizando los insumos existentes hasta agotar stock, y los pasaportes elaborados con esos materiales mantendrán su validez.

