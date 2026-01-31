ATE convocó a un paro en los aeropuertos del país para este lunes: podría haber demoras y cancelaciones de vuelos

NACIONALES

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro en más de 27 aeropuertos del país para el próximo lunes 2 de febrero, lo que podría causar demoras y cancelaciones de vuelos en medio de las vacaciones de verano.

La drástica medida gremial fue confirmada a Clarín por el secretario general del sindicato de empleados estatales, Rodolfo Aguiar. ATE reclama el pago de los salarios de enero al personal de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), pero si esto no se concreta antes de las 23:59 de este domingo entonces se pondrá en marcha la huelga de 24 horas.

A su vez, Aguiar advirtió en diálogo con este diario que "nosotros estamos haciendo en estos momentos una presentación ante las autoridades declarando el estado de asamblea permanente. Y por esto podría haber un quite de colaboración o cese de tareas que afecte a los vuelos durante este fin de semana".

Y agregó: "Toda la Administración Pública Nacional ya cumplió con el pago de haberes. Se cobró en todos los organismos, en todos los ministerios. Pero dejaron sin pagarle a los trabajadores de la ANAC, es muy grave lo que ocurrió".

Asimismo, el representante sindical señaló en su perfil de la red social X (ex Twitter ) que "la demora y cancelación de vuelos será exclusiva responsabilidad del Gobierno!! El Gobierno tomó la INCOMPRENSIBLE DECISIÓN de dar marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, reliquidar los haberes y DEJAR A LOS TRABAJADORES SIN SALARIOS. Cabe destacar que el aumento ya figuraba en los recibos de sueldo y así lo pudieron constatar todos los trabajadores en el sistema (SARHA)".

En este sentido, añade: "Resulta increíble que la impugnación al acuerdo de ATE y la ANAC surja de un sindicato ajeno al convenio del sector. Si no se cumple con las actas firmadas y se cancelan los haberes como corresponde, EL LUNES A LAS 00HS EL PARO SERÁ TOTAL y la medida alcanzará a los trabajadores del control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores, administrativos, entre otros, en MÁS DE 27 AEROPUERTOS, afectando a todos los vuelos a excepción de los de Estado, los sanitarios, humanitarios, y traslados de órganos".

Dentro del mensaje de Aguiar también se enfatiza que "desde ATE no vamos a permitir que la INCAPACIDAD e IMPERICIA de algún dirigente sindical y las PRESIONES POLÍTICAS del Gobierno dejen a los trabajadores sin salarios y sin aumento. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Secretaría de Transporte y Empleo Público son los responsables exclusivos de este conflicto".

Por último, el líder de ATE asegura: "El atraso en el pago de salarios y los incumplimientos en las negociaciones generan inseguridad y más precarización en los trabajadores. JUEGAN CON EL BOLSILLO DE LOS TRABAJADORES. Son insensibles, son un mamarracho. SIN SALARIO NO TRABAJAMOS, PARAMOS!!".

URGENTE!! ATRASAN EL PAGO DE SALARIOS EN ANAC Y EL LUNES 2 ATE VA AL PARO EN TODOS LOS AEROPUERTOS!! LA DEMORA Y CANCELACIÓN DE VUELOS SERÁ EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO!! El Gobierno tomó la INCOMPRENSIBLE DECISIÓN de dar marcha atrás con un incremento salarial ya… pic.twitter.com/Cn4Dmo9UbV

Fuente: Clarín