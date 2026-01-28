Adiós al sillón: el mueble que es tendencia en 2026 por ser más versátil y práctico

El clásico sillón de tres cuerpos ya no será el rey del living. Para 2026, la tendencia marca un cambio total : los ambientes sociales de la casa se reinventan con muebles más livianos , modulares y adaptables.

Los sofás rígidos que dominaron durante décadas empiezan a perder protagonismo frente a piezas sueltas como pufs oversize, módulos independientes y asientos convertibles . Estos muebles permiten reorganizar el espacio en segundos y son ideales para livings donde cada metro cuadrado cuenta.

Detrás de este cambio está el nuevo estilo de vida: cada integrante de la familia busca su propio rincón para leer, ver series o trabajar. La omnipresencia de dispositivos personales y actividades individuales pide muebles que se adapten a cada uno, sin resignar confort ni diseño.

Los asientos bajos y flexibles , como los pufs gigantes y los sillones sin estructura rígida, se amoldan al cuerpo y ofrecen una sensación de descanso más natural. Además, facilitan la limpieza y la reorganización del ambiente.

Una referencia directa a esta evolución es el regreso del “Sacco” , el icónico bean bag italiano de los años 60. Su popularidad volvió con fuerza gracias a su confort, ligereza y versatilidad . Al no tener estructura fija, estos muebles se integran perfecto con las tendencias actuales de formas orgánicas y materiales suaves.

Si bien la ausencia del sillón tradicional puede significar la pérdida de ese lugar donde todos se sentaban juntos, los módulos individuales traen beneficios ergonómicos: se ajustan mejor a la postura de cada persona y permiten que cada uno arme su propio espacio.

Para quienes piensan renovar el living, los especialistas recomiendan medir bien el espacio y coordinar colores y texturas . Los tonos tierra y verdes musgo ayudan a mantener una unidad visual, sin perder el movimiento y la flexibilidad que define esta tendencia.

En definitiva, el living deja de ser un escenario estático dominado por un único sillón para transformarse en un ambiente dinámico y personalizado . La comodidad, la adaptabilidad y el estilo individual pasan a ser el verdadero centro del hogar.

Fuente: TN