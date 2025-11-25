Vuelco en Ruta 2: el chofer del micro fue imputado por homicidio culposo

NACIONALES

Dos personas fallecieron y otras 44 resultaron heridas.

El chofer que manejaba el micro turista que volcó en la Ruta 2 , donde murieron dos personas y 44 resultaron heridas, fue imputado bajo los cargos de homicidio culposo y lesiones culposas . El conductor quedó detenido por disposición del fiscal Germán Vera Tapia y se espera que en las próximas horas preste declaración por el siniestro ocurrido a la altura de la localidad de General Pirán , por circunstancias que se desconocen. El fiscal Vera Tapia aseguró: "Tenemos 28 heridos en Pirán, 12 en Vidal y 4 en el HIGA, los cuales están más graves pero fuera de peligro. Estamos esperando que llegue la grúa de AUBASA para levantar el micro que no se como van a hacer porque está muy hundido en el zanjón. Científica está determinando la trayectoria previa al siniestro". "Pude hablar con 3 sobrevivientes que están en la carpa. Les pregunté si ellos notaban que iba a alta velocidad el micro o si iba tambaleando y me respondieron que no, que no se dieron cuenta hasta que empezó la caída . En principio, descartamos una tercera víctima", agregó. Además, el funcionario afirmó que el chofer del micro "debe haber dado la hipótesis de la presencia de otro vehículo en el siniestro" y añadió: "No me consta porque él no está acá, está trasladado a Pirán. Se lo debe haber dicho a los Bomberos, a la Policía o a las mismas víctimas". "El chofer que iba al volante está aprehendido en la fiscalía, al menos hasta mañana que preste declaración. El delito es ´homicidio culposo agravado´ por la condición de un vehículo con motor, calificado por más de una muerte", continuó. Por último, Vera Tapia afirmó: "Mañana veremos si da alguna versión de los hechos y si eso se puede constatar con la prueba que está adjuntando Policía Científica en el lugar. El resultado de alcoholemia a ambos choferes es negativo pero se solicitó extracción sanguínea para toxicológico y demás" . Fuente: NA.

El chofer que manejaba el micro turista que volcó en la Ruta 2 , donde murieron dos personas y 44 resultaron heridas, fue imputado bajo los cargos de homicidio culposo y lesiones culposas .

El conductor quedó detenido por disposición del fiscal Germán Vera Tapia y se espera que en las próximas horas preste declaración por el siniestro ocurrido a la altura de la localidad de General Pirán , por circunstancias que se desconocen.

El fiscal Vera Tapia aseguró: "Tenemos 28 heridos en Pirán, 12 en Vidal y 4 en el HIGA, los cuales están más graves pero fuera de peligro. Estamos esperando que llegue la grúa de AUBASA para levantar el micro que no se como van a hacer porque está muy hundido en el zanjón. Científica está determinando la trayectoria previa al siniestro".

"Pude hablar con 3 sobrevivientes que están en la carpa. Les pregunté si ellos notaban que iba a alta velocidad el micro o si iba tambaleando y me respondieron que no, que no se dieron cuenta hasta que empezó la caída . En principio, descartamos una tercera víctima", agregó.

Además, el funcionario afirmó que el chofer del micro "debe haber dado la hipótesis de la presencia de otro vehículo en el siniestro" y añadió: "No me consta porque él no está acá, está trasladado a Pirán. Se lo debe haber dicho a los Bomberos, a la Policía o a las mismas víctimas".

"El chofer que iba al volante está aprehendido en la fiscalía, al menos hasta mañana que preste declaración. El delito es ´homicidio culposo agravado´ por la condición de un vehículo con motor, calificado por más de una muerte", continuó.

Por último, Vera Tapia afirmó: "Mañana veremos si da alguna versión de los hechos y si eso se puede constatar con la prueba que está adjuntando Policía Científica en el lugar. El resultado de alcoholemia a ambos choferes es negativo pero se solicitó extracción sanguínea para toxicológico y demás" .