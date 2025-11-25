Javier Milei recibió al canciller israelí para profundizar la alianza diplomática

NACIONALES

El encuentro en Casa Rosada se llevó a cabo en medio de la expectativa por el traslado de la Embajada Argentina a Jerusalén.

El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada al canciller de Israel, Gideon Sa’ar , quien llegó al país en visita oficial con el objetivo de "profundizar" los vínculos bilaterales , en un contexto en el que el Gobierno argentino mantiene en carpeta el traslado de su embajada a Jerusalén el año próximo . Sa’ar arribó desde Paraguay, donde se reunió con el presidente Santiago Peña y participó de una sesión especial conjunta del Congreso en Asunción. Paraguay trasladó su embajada a Jerusalén en diciembre de 2024 y es uno de los pocos países que mantienen su representación diplomática en esa ciudad. Además del gobierno paraguayo, solo Estados Unidos, Honduras, Guatemala y Papúa Nueva Guinea tienen su sede en Jerusalén. También Kosovo, aunque con reconocimiento internacional limitado y sin reconocimiento por parte de la Argentina. La mayor parte de las naciones mantiene sus embajadas en Tel Aviv para preservar una posición prescindente en la disputa entre israelíes y palestinos por la soberanía de Jerusalén, especialmente en su sector Este, ocupado por Israel desde 1967. El Estado Palestino, reconocido por 157 países — entre ellos la Argentina desde 2010—, también reivindica la ciudad como su capital. Milei sostuvo en junio, durante un discurso ante el Parlamento israelí, que el traslado de la embajada argentina se concretará en 2026 . En la Knéset afirmó sentirse "orgulloso" de anunciar la mudanza de la sede diplomática desde Tel Aviv hacia Jerusalén Oeste en ese año. Además de su encuentro con Milei, el canciller israelí mantendrá reuniones con el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno ; el ministro de Defensa, Luis Petri ; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich ; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, Fernando Iglesias ; y la presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad Argentina– Israel, Sabrina Ajmechet . También participará en actos conmemorativos en homenaje a las víctimas de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA , y pronunciará un discurso en un evento organizado por la DAIA. "Profundizar nuestros vínculos con Argentina y Paraguay — dos de los mayores amigos de Israel en el mundo— es de gran importancia para nosotros. Argentina y Paraguay se han mantenido firmes junto a Israel durante los últimos dos años durante la guerra, y continúan apoyando a Israel con determinación en el ámbito internacional y en las instituciones internacionales”, expresó Sa’ar. "Los objetivos de la visita son fortalecer la coordinación diplomática y profundizar las relaciones diplomáticas y económicas entre Israel y sus socios en América Latina", agregó. Durante su estadía en Buenos Aires, el canciller estará acompañado por una delegación empresarial israelí destinada a promover nuevas oportunidades de cooperación e inversión entre ambos países. Fuente: TN.

