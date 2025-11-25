Una joven le hizo un juicio a su propio primo por romperle un audífono: "Mi familia me odia, todos me detestan"

NACIONALES

Ella ganó la demanda, él se negó a pagar y ahora le embargaron el sueldo.

Una joven causó polémica y controversia en redes sociales al narrar una delicada situación familiar que terminó en la Justicia . La historia fue dada a conocer por la creadora de contenido, Cam Potter , popular por interpretar hechos anónimos que sus seguidores le envían. "Hace años que tengo problemas de audición, pero hace poco pude comprarme unos audífonos que me salieron seis mil dólares", comienza el relato, que tiene como protagonista a la joven demandante, y a su primo de 25 años, a quien describió como "irresponsable, infantil y molesto" , porque "todo el tiempo hace bromas". En el cumpleaños de la abuela de ambos, su primo comenzó a insistir con tirarla a la pileta para "arruinarle el peinado hermoso que tenía" . Según cuenta, ella se negó varias veces y de mala manera, pero eso no impidió que él se saliera con la suya y la arrojara al agua. "Cuando salgo de la pileta, enfurecida, y le digo que me había arruinado los audífonos, el respondió 'uy, no sabía...'", recuerda la joven. Y sigue: "Cuando le dije que me salieron seis mil dólares y que me los tenía que pagar, él se negó rotundamente". La muchacha cuenta que toda la familia le insistió para que no le cobrara , ya que ella tiene un mejor presente laboral que él, quien todavía "estudia, tiene un bebé y trabaja en un call center" . "Yo le hice juicio por esos seis mil dólares y obviamente gané", recuerda. Su primo se negó a pagar, por lo cual ella elevó el juicio a otra instancia y ahora le embargaron un 20% del sueldo. "Esto lo desbordó económicamente", admite la joven, quien, a pesar de que su familia "la deteste" , sigue firme en su postura. "Si él me hubiese pedido disculpas sinceramente, si hubiese sido empático, yo le hubiera dicho que sí, pero siempre se plantó en esa postura de 'yo no te voy a pagar nada, jodete' ", afirma.

Una joven causó polémica y controversia en redes sociales al narrar una delicada situación familiar que terminó en la Justicia . La historia fue dada a conocer por la creadora de contenido, Cam Potter , popular por interpretar hechos anónimos que sus seguidores le envían.

"Hace años que tengo problemas de audición, pero hace poco pude comprarme unos audífonos que me salieron seis mil dólares", comienza el relato, que tiene como protagonista a la joven demandante, y a su primo de 25 años, a quien describió como "irresponsable, infantil y molesto" , porque "todo el tiempo hace bromas".

En el cumpleaños de la abuela de ambos, su primo comenzó a insistir con tirarla a la pileta para "arruinarle el peinado hermoso que tenía" . Según cuenta, ella se negó varias veces y de mala manera, pero eso no impidió que él se saliera con la suya y la arrojara al agua.

"Cuando salgo de la pileta, enfurecida, y le digo que me había arruinado los audífonos, el respondió 'uy, no sabía...'", recuerda la joven. Y sigue: "Cuando le dije que me salieron seis mil dólares y que me los tenía que pagar, él se negó rotundamente".

La muchacha cuenta que toda la familia le insistió para que no le cobrara , ya que ella tiene un mejor presente laboral que él, quien todavía "estudia, tiene un bebé y trabaja en un call center" . "Yo le hice juicio por esos seis mil dólares y obviamente gané", recuerda.

Su primo se negó a pagar, por lo cual ella elevó el juicio a otra instancia y ahora le embargaron un 20% del sueldo. "Esto lo desbordó económicamente", admite la joven, quien, a pesar de que su familia "la deteste" , sigue firme en su postura.

"Si él me hubiese pedido disculpas sinceramente, si hubiese sido empático, yo le hubiera dicho que sí, pero siempre se plantó en esa postura de 'yo no te voy a pagar nada, jodete' ", afirma.