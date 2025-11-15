(VIDEOS) Mauro Icardi y la China Suárez hablaron sobre su deseo de casarse :“Vamos a empezar a planear después de que me divorcie”

Después de mucha expectativa, idas y vueltas y entrevistas fallidas, la China Suárez visitó el programa de Mario Pergolini. Desde un comienzo, el conductor y su equipo bromearon respecto a la polémica entorno a las exigencias de la actriz, las cuales imposibilitaron sus charlas con dos programas de streaming.





Tras su recibimiento, Suárez ingresó al estudio y tomó lugar en el sillón. Inmediatamente, continuó el chiste que había iniciado Pergolini, tomó un jarrón de caramelos y bromeó respecto a sus pedidos para dar la entrevista: “No, yo había pedido rojos… Porque a mí no me gusta que me miren a los ojos”.





Luego, el conductor habló sobre su actuación en la serie Hija del fuego y sus similitudes con el personaje que interpreta. Fue entonces cuando la actriz reflexionó y sostuvo: “Debería empezar a vengarme un poco más… estoy con ganas de vengarme”.





Así las cosas, el conductor indagó un poco más: “¿Sos vengativa?”. La China sorprendió al confesar: “En la vida real sí… soy bastante vengativa… digo cosas que después me arrepiento”. También contó: “Hay días que me levanto cruzada… agarro Twitter y lo pongo”.





Continuando con la charla, Suárez destacó la dinámica que mantiene con su pareja: “Mauro sabe que cuando me está por venir me tiene que sacar el teléfono de la mano”. Y agregó: “Podría haber sido peor… ¿Qué hice tan grave? ¿Contestar?”





Y agregó: “No soy de arrepentirme… era muy explosiva… pero eso también me ayudó a sobrevivir en un ambiente complejo”.





En otro de los pasajes de la charla, la influencer destacó que nunca se había casado, lo que generó el asombro de Pergolini, quien preguntó: “¿Y te ofrecieron matrimonio?”. Luego de que la actriz respondiera de forma positiva, Mario afirmó: “Este te va a casar, el último (Icardi)”.





Lejos de decir que no, la China comentó: “Se tiene que divorciar primero. En unos meses le sale el divorcio”. Y agregó: “Estuve a punto de casarme… salón reservado, catering… estaba todo”.





Confundido, Pergolini dijo: “Esperá que busco”. Suárez lo interrumpió para decir: “No me googlés… es lo primero que le digo a alguien que no me conoce”.





“Pero sí, estuve a punto de casarme… siempre tuve la fantasía de ser mamá… pero yo decía: ‘¿Para qué nos vamos a casar si después nos vamos a divorciar?’”.





Minutos más tarde, el conductor invitó a Mauro Icardi a sumarse a la entrevista. Cuando les preguntó cuándo se iban a casar, el futbolista respondió entre risas: “Primero me tengo que divorciar… está hecho desde el año pasado, en marzo de 2026 sale”.





La actriz agregó y lo apuró: “Justo para mi cumpleaños… ¿y después del divorcio qué viene?”.





Pergolini preguntó: “¿Y fue un lindo divorcio?”, a lo que Icardi dijo: “Lo vamos a festejar, seguro”.





Fiel a su estilo, Suárez resaltó: “Lo bueno es que fue tranquilo… lo más importante es ponerse de acuerdo con el ex”.





Luego, al notar incomodidad sobre Wanda Nara, Pergolini cambió el tema: “¿Vos te querés casar?”. Icardi respondió: “Vamos a empezar a planear después de que me divorcie”.





Sorprendida, la China afirmó: “Es un avance que te diga eso… porque no es un tema que hablemos mucho”.