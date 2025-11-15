Explosión en Ezeiza: catástrofe en Polo Industrial deja al menos 20 heridos, infartado y embarazada intoxicada

El intendente Gastón Granados dijo que el fuego es
“incontrolable”. Hay 20 heridos, evacuados y la autopista Ezeiza-Cañuelas
cortada.
Una serie de impresionantes explosiones sacudieron este
viernes por la noche el Polo Industrial de Carlos Spegazzini, en Ezeiza,
generando un incendio de magnitud que, según los primeros reportes, dejó al
menos 20 heridos, entre ellos un directivo que sufrió un infarto y una
embarazada intoxicada que se encuentra en terapia intensiva.
Según supo Noticias Argentinas, el siniestro se habría
originado en una empresa química o de agroquímicos, pero la onda expansiva y el
fuego afectaron a varias fábricas linderas, incluyendo una de envases plásticos
llamada "Plásticos Lagos". Más de 20 dotaciones de bomberos trabajan
en el lugar junto a Defensa Civil y la Brigada de Riesgos Especiales de la PFA.
El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, describió la
situación como caótica: “Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el
polígono industrial de Spegazzini".
En diálogo con C5N, el jefe comunal advirtió: "Estamos
tratando de controlarlo, pero no podemos".
Granados confirmó que la onda expansiva fue devastadora:
"Se explotaron los vidrios de mi casa y del barrio". A raíz de esto,
informó que están "evacuando a las familias que viven en las
inmediaciones”.
El intendente también se refirió a las versiones sobre la
caída de una aeronave: "No podemos descartar ni confirmar que se cayera un
avión".
Al menos 20 heridos: un infartado y una embarazada en terapia intensiva
Carlos Santoro, director de la Clínica Montegrande, confirmó
la gravedad de la emergencia: "Estamos recibiendo pacientes, estamos con
código rojo. Están llegando quemados y lastimados con vidrio”.
Cerca de las 23:10, Santoro confirmó a la misma señal el
ingreso de dos pacientes graves: “Recibimos un infartado, un directivo de una
empresa de logística de la zona, está en unidad de UCO.... También tenemos una
embarazada intoxicada de un barrio aledaño... está en terapia intensiva”.
Detalló que los heridos no son solo trabajadores, sino
"gente que ha venido de barrios cercanos que se lastimaron con los vidrios
de las ventanas". Informó además que "cuatro se suturaron y les dimos
el alta".
