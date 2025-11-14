Una joven rusa sufrió un robo en Palermo: forcejeó con dos motochorros y los vecinos detuvieron a uno de ellos

En Palermo, una turista rusa a bordo de una bicicleta fue sorprendida por dos motochorros mientras esperaba que el semáforo se pusiera en verde.
Los delincuentes intentaron quitarle el celular y la
arrastraron durante varios metros. Tal como se ve en el video, la turista logró
atrapar a uno de ellos, que rápidamente fue interceptado por otros vecinos que
lo golpearon para detenerlo.
Su cómplice, que conducía la moto, escapó del lugar y, tras
una larga persecución, también fue detenido. El hecho ocurrió el 9 de noviembre
en la esquina de Avenida Córdoba y Fitz Roy.
De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el personal de
la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad llegó cuando la mujer
forcejeaba con uno de los delincuentes (un hombre de 26 años), que quedó
detenido.
Las autoridades activaron la alerta luego de que el cómplice
escapó en el rodado, y desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) siguieron el
recorrido de la moto hasta una casa en el pasaje Cañuelas al 200, Villa Crespo,
donde el sospechoso intentó esconderse.
La Fiscalía en lo Criminal y Correccional 57, a cargo del
doctor Anselmo Daniel Castelli, ordenó el secuestro de la moto, una Honda XR y
el juzgado interviniente ordenó el allanamiento en el conventillo del pasaje
Cañuelas.
En el allanamiento, fue demorado el segundo implicado en el
intento de robo, cuya identidad fue confirmada por la División Análisis de
Imágenes mediante el cotejo de los videos del CMU del día del hecho.
En el mismo operativo, los oficiales secuestraron 10
celulares, cuatro cascos, una llave de ignición y documentación de la moto
secuestrada y el calzado que habría utilizado en el momento del hecho. El
cómplice también quedó a disposición de la Justicia.
