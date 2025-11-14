Una joven rusa sufrió un robo en Palermo: forcejeó con dos motochorros y los vecinos detuvieron a uno de ellos

NACIONALES

En Palermo, una turista rusa a bordo de una bicicleta fue sorprendida por dos motochorros mientras esperaba que el semáforo se pusiera en verde.

Los delincuentes intentaron quitarle el celular y la arrastraron durante varios metros. Tal como se ve en el video, la turista logró atrapar a uno de ellos, que rápidamente fue interceptado por otros vecinos que lo golpearon para detenerlo.

Su cómplice, que conducía la moto, escapó del lugar y, tras una larga persecución, también fue detenido. El hecho ocurrió el 9 de noviembre en la esquina de Avenida Córdoba y Fitz Roy.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el personal de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad llegó cuando la mujer forcejeaba con uno de los delincuentes (un hombre de 26 años), que quedó detenido.

Las autoridades activaron la alerta luego de que el cómplice escapó en el rodado, y desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) siguieron el recorrido de la moto hasta una casa en el pasaje Cañuelas al 200, Villa Crespo, donde el sospechoso intentó esconderse.

La Fiscalía en lo Criminal y Correccional 57, a cargo del doctor Anselmo Daniel Castelli, ordenó el secuestro de la moto, una Honda XR y el juzgado interviniente ordenó el allanamiento en el conventillo del pasaje Cañuelas.

En el allanamiento, fue demorado el segundo implicado en el intento de robo, cuya identidad fue confirmada por la División Análisis de Imágenes mediante el cotejo de los videos del CMU del día del hecho.

En el mismo operativo, los oficiales secuestraron 10 celulares, cuatro cascos, una llave de ignición y documentación de la moto secuestrada y el calzado que habría utilizado en el momento del hecho. El cómplice también quedó a disposición de la Justicia.