Viajó a Mar del Plata para ver a su novia con una moto que usaba muy pocas veces, lo asaltaron y ahora busca recuperarla

ZONALES

Alan se vino de su Coronel Pringles natal a la ciudad de Mar del Plata. Justamente cuando llegaba a la casa de su novia, a las 16.30 de un domingo, pensando en visitarla una vez más fue asaltado y perdió su moto.

"Los vi por la Avenida Peralta Ramos y Vértiz, me percaté pero como se fueron seguí. Cuando llegué a lo de mi novia estaban ellos dos", contó la víctima del robo. En Casildo Villar y Fortunato de la Plaza, donde reside su novia, los dos motochorros lo alcanzaron. Le mostraron un arma en la cintura y le robaron la moto.

En el video se ve a uno de ellos merodeando la zona, el mismo que fue identificado por la cámara de seguridad. "Estoy pidiendo las grabaciones de los vecinos para ver a dónde se fueron y el momento en el que me robaron", agregó Alan. De todos modos, por la dirección que tomaron, sabe que se fugaron en sentido hacia Nápoles, quien se quedó con la moto del damnificado, y el otro escapó de regreso a Fortunato de la Plaza.

"Mi moto nunca la usaba. La compré en 2023 y tendrá poco más de 2 mil kilómetros", detalló Alan. También, describió a los motochorros como dos jóvenes con ropa deportiva y gorra. Ahora, busca recuperar su moto compartiendo la difusión en las redes sociales: es una KTM modelo Duke 200, negra y naranja.