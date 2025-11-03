VILLA GESELL: Encontraron objetos robados de una hostería

ZONALES





Personal policial secuestró diversos elementos abandonados en el predio de un complejo turístico, que posteriormente fueron reconocidos como parte del botín sustraído de una hostería cercana.





El damnificado, un empresario local de 44 años y propietario del establecimiento donde se produjo el ilícito, relató que entre el 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre constató que desconocidos habían forzado una ventana, violentando la persiana y el mosquitero para ingresar a la propiedad.





De acuerdo al relevamiento policial, los delincuentes se llevaron:

6 secadores de pelo ,

3 televisores ,

4 cajas fuertes vacías que aún no habían sido instaladas.





En el momento del robo, la hostería —conocida como Actinia, ubicada en Paseo 121 entre avenidas 3 y 4— no contaba con sistema de alarmas ni cámaras de seguridad.





Horas antes de que se radicara la denuncia, personal policial había sido convocado al complejo turístico Xel-Ha, ubicado en la misma zona. Allí, empleados hallaron en el sector del terreno varios objetos que ningún huésped reconoció como propios.





Allí había dos dos televisores, un par de zapatillas, tres botellas de vino y una frazada de dos plazas y media.





Más tarde, el empresario reconoció la totalidad como de su propiedad. De esta manera, el hallazgo motivó la recaratulación a robo.



