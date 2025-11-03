Mar del Plata se prepara para la Expo Celebrar 2025

ZONALES

El evento que convocará a decenas de pymes y empresas marplatenses el 9 de noviembre, promete ser una inspiración para aquellos que busquen nuevas experiencias para sus festejos. Habrá degustaciones, sorteos y descuentos para los visitantes

Se acerca fin de año y fiestas de todo tipo y tamaño invaden las agendas de grandes y chicos. ¿Cómo hacer que cada una sea una experiencia diferente? Con el fin de acercar opciones, soluciones y sobre todo lograr que se conviertan en momentos inolvidables, con entrada libre y gratuita, pymes y empresas marplatenses serán parte de “Expo Celebrar 2025”, el próximo domingo 9 de noviembre en el espacio Piaggine Sur (Avenida de los Trabajadores 3909), frente a Punta Mogotes.

Desde las 14 hrs, distintos proveedores de servicios y productores para la realización integral de eventos mostrarán todas sus ofertas para los que están planificando una boda, cumpleaños de 15, recibidas, aniversarios, reuniones sociales, empresariales, o el evento que se te ocurra.

Gestores de salones, diseñadores, catering, tecnología, fotógrafos, cotillón, papelería (tarjetas e invitaciones), souvenirs, arreglos florales, peinados, entretenimientos y shows, se darán cita en un entorno profesional y creativo, con tendencias y profesionales marplatenses talentosos. El público podrá degustar los productos de los vinculados al ámbito gastronómicos, llevarse descuentos y hasta ganar premios en múltiples sorteos.

“Si tenés una fiesta de frente que aún no terminaste de organizar, o quizás tenés ganas de organizar una celebración y no sabés por dónde empezar, o buscar alternativas, darte una vuelta por la expo puede ayudarte a concretar tus ideas, tener nuevas y, sobre todo, conocer la increíble variedad de profesionales que tiene nuestra ciudad en los distintos rubros que se pueden ver involucrados, ya sea una mega celebración o un encuentro familiar”, afirmaron los organizadores.

En esta primera edición se buscará celebrar la creatividad y la unión como así también darle visibilidad a los emprendedores del rubro e inspirar a quienes sueñan con crear momentos únicos.

Para más información los interesados pueden comunicarse por Instagram a @grupopiaggine