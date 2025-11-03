Mar del Plata se prepara para la Expo Celebrar 2025

El evento que convocará a decenas de pymes y empresas
marplatenses el 9 de noviembre, promete ser una inspiración para aquellos que
busquen nuevas experiencias para sus festejos. Habrá degustaciones, sorteos y
descuentos para los visitantes
Se acerca fin de año y fiestas de todo tipo y tamaño invaden
las agendas de grandes y chicos. ¿Cómo hacer que cada una sea una experiencia
diferente? Con el fin de acercar opciones, soluciones y sobre todo lograr que
se conviertan en momentos inolvidables, con entrada libre y gratuita, pymes y
empresas marplatenses serán parte de “Expo Celebrar 2025”, el próximo domingo 9
de noviembre en el espacio Piaggine Sur (Avenida de los Trabajadores 3909),
frente a Punta Mogotes.
Desde las 14 hrs, distintos proveedores de servicios y
productores para la realización integral de eventos mostrarán todas sus ofertas
para los que están planificando una boda, cumpleaños de 15, recibidas,
aniversarios, reuniones sociales, empresariales, o el evento que se te ocurra.
Gestores de salones, diseñadores, catering, tecnología,
fotógrafos, cotillón, papelería (tarjetas e invitaciones), souvenirs, arreglos
florales, peinados, entretenimientos y shows, se darán cita en un entorno
profesional y creativo, con tendencias y profesionales marplatenses talentosos.
El público podrá degustar los productos de los vinculados al ámbito
gastronómicos, llevarse descuentos y hasta ganar premios en múltiples sorteos.
“Si tenés una fiesta de frente que aún no terminaste de
organizar, o quizás tenés ganas de organizar una celebración y no sabés por
dónde empezar, o buscar alternativas, darte una vuelta por la expo puede
ayudarte a concretar tus ideas, tener nuevas y, sobre todo, conocer la
increíble variedad de profesionales que tiene nuestra ciudad en los distintos
rubros que se pueden ver involucrados, ya sea una mega celebración o un
encuentro familiar”, afirmaron los organizadores.
En esta primera edición se buscará celebrar la creatividad y
la unión como así también darle visibilidad
a los emprendedores del rubro e inspirar a quienes sueñan con crear
momentos únicos.
Para más información los interesados pueden comunicarse por
Instagram a @grupopiaggine
