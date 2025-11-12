Una turista brasileña murió luego de ser atacada por un hombre en la Avenida Corrientes

NACIONALES

Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, una turista brasileña de 69 años, murió el viernes tras ser atacada en plena avenida Corrientes por un hombre que la agredió “sin motivo aparente”.

Según confirmaron fuentes policiales a TN, el ataque ocurrió el jueves cerca del mediodía, cuando el agresor, un desconocido, la golpeó y la hizo caer al piso. El impacto le provocó un fuerte traumatismo craneoencefálico. Aunque fue trasladada de urgencia por el SAME a un hospital porteño, no logró sobrevivir.

Quién era la víctima y por qué estaba en la Argentina

Maria Vilma había llegado a Buenos Aires en julio para acompañar a su hija, Carolina Bizinoto, que cursa la carrera de medicina en la UBA. Según contaron familiares a medios brasileños, la mujer solía pasar cerca de la mitad del año en la Argentina para estar con su hija.

“Llegó al hospital con vida. Mi prima la vio, habló con ella. Pero en la madrugada (del viernes) murió”, contó Paula Lima, sobrina de la víctima, al medio brasileño g1.

La mujer era exfuncionaria del Tribunal de Justicia de Goiás (TJGO) y había dedicado más de 20 años al servicio público en Brasil, donde era muy querida por sus compañeros.

La jubilada había nacido en Itapuranga, en el noroeste de Goiás, y vivía en Goiânia. Sus colegas la recuerdan como una persona cálida, paciente y siempre dispuesta a ayudar. “Era muy compañera del equipo, amiga y paciente. Enseñaba con mucha calma y tranquilidad”, contó al sitio g1 Letiére Almeida, quien trabajó con ella.

El ataque y la detención del agresor

Maria Vilma salió a buscar el dinero para pagar el alquiler de su hija. En ese momento, un hombre de 30 años la atacó brutalmente. La mujer cayó al suelo y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Fuentes policiales informaron a TN que el agresor fue detenido horas después en la esquina de Junín y Córdoba tras atacar a otra persona.

El hombre tiene 20 antecedentes por delitos graves, entre ellos robos, lesiones y desórdenes en la vía pública. Además, registró varias internaciones en los hospitales Piñero, Durand y Borda por problemas psiquiátricos.

Actualmente, el atacante está detenido y acusado de tentativa de homicidio, a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del Dr. Caputo, y fue trasladado nuevamente al hospital Borda.

El dolor de la familia y el pedido de ayuda

La familia de Maria Vilma busca ahora repatriar sus restos para poder despedirla en Brasil. “Mi prima está desesperada porque solo quiere llevarse a su madre a casa”, expresó Paula Lima, sobrina de la víctima. La autopsia está prevista para este miércoles.