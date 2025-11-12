Fabiola Yáñez denunció que Alberto Fernández busca quitarle la tenencia de su hijo

NACIONALES

La ex primera dama rompió el silencio y aseguró que el expresidente intenta manipular la Justicia para quedarse con la custodia de Francisco, el niño que tuvieron en común. Fernández había negado las denuncias de violencia.





Fabiola Yáñez reapareció públicamente y brindó una extensa entrevista en la que habló sobre su situación personal y judicial tras la separación del expresidente Alberto Fernández. Acompañada por su abogada, Marcela De Leonardis, Yáñez afirmó que teme perder la tenencia de su hijo de tres años y medio y acusó al exmandatario de manipular la Justicia y ejercer violencia económica.





“Él quiere demostrar que yo no puedo ser madre”, sostuvo Yáñez, al asegurar que Fernández busca instalar la idea de que ella tiene problemas de salud mental. Además, señaló que atraviesa una situación económica difícil y que el exjefe de Estado no le brindó apoyo para garantizar un techo a su hijo tras su regreso al país.





En la entrevista, la ex primera dama relató que decidió volver a la Argentina luego de residir dos años en España junto a su hijo. Según explicó, tomó la decisión por cuestiones familiares y al llegar se encontró con un panorama judicial “adverso”, que incluyó una revinculación forzada entre el niño y su padre. “Se hizo de forma apresurada y en un fuero que no corresponde”, remarcó.





Yáñez también negó haber impedido el contacto entre padre e hijo y aseguró que existen pruebas de videollamadas y comunicaciones frecuentes durante el tiempo en que Fernández residía fuera del país. “Nunca hubo un impedimento de contacto. Francisco hablaba con su padre dos o tres veces por semana”, explicó.





La ex primera dama cuestionó además la actitud del expresidente tras sus declaraciones en una entrevista reciente, donde Fernández negó haber ejercido violencia física y calificó a Yáñez como una persona “manipulada”. En respuesta, la periodista y actriz consideró que esas expresiones son propias “de un manipulador” y que buscan desacreditarla públicamente.





“Yo no vine a exponer a mi hijo ni a hablar de mi vida. Vine a defender mis derechos como madre”, sostuvo Yáñez, quien afirmó sentirse “vulnerada y sin custodia” para garantizar su seguridad y la del menor.





Consultada sobre su presente, señaló que se encuentra “fuerte” y con intención de retomar su trabajo en los medios, aunque aseguró que aún enfrenta dificultades económicas y personales derivadas de la ruptura con el expresidente.