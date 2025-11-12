Eduardo Menem comparó a su hermano con Javier Milei: “Toma las medidas que hubiera tomado Carlos”

Eduardo Menem comparó al presidente Javier Milei con su
hermano, el expresidente Carlos Menem, y sostuvo que ambos comparten una mirada
similar sobre cómo resolver los problemas estructurales del país. El exsenador
afirmó que, si viviera hoy, “Carlos posiblemente lo votaría” y consideró que el
actual mandatario “toma las medidas que hubiera tomado” su hermano.
Al ser consultado sobre los puntos de contacto entre ambos
dirigentes, en una entrevista brindada a A24, Menem indicó que una similitud es
que ambos, al momento de asumir, se encontraron situaciones delicadas. En ese
sentido, recordó que “Alfonsín dejó un gobierno con casi un 5000% de inflación
anual” y agregó que, tanto su hermano como Milei “decidieron ir al fondo de la
cuestión de forma disruptiva, es decir, atacar la situación sin ningún tipo de
freno”.
En ese sentido, sostuvo que “Milei ve lo que hizo Carlos en
su momento y trata de hacer lo mismo”. No obstante, destacó una diferencia
central: mientras el expresidente riojano “tenía detrás de él a un partido
formado, con diputados y senadores”, el líder de La Libertad Avanza “estaba muy
pobre de legisladores”. Según explicó, esa falta de estructura partidaria “le
hizo más difícil sancionar leyes y lo llevó a recurrir a los decretos de
necesidad y urgencia”.
El exsenador también habló sobre el vínculo de su familia
con el actual Gobierno. Rechazó la idea de que los Menem tengan una influencia
determinante en el oficialismo: “Es una exageración”, aseguró. “Lule Menem se
hizo políticamente al lado mío. Sabe mucho de política, es un buen armador. Eso
lo percibió Karina y por eso lo llevó con ella”, dijo.
En otro tramo de la entrevista, Eduardo Menem se refirió al
kirchnerismo, al que definió como “un partido que solo busca el poder y el
agrandamiento económico para poder perpetuarse”. Dijo que Néstor Kirchner
“tenía previsto ir primero él, después Cristina, después de nuevo él y después
Cristina nuevamente”.
Además, según señaló el exsenador, el kirchnerismo “entiende
la política al revés, porque en vez de tomarla como lo que realmente es —una
manera de solucionar los conflictos en forma pacífica—, los agrava y enfrenta”.
También se refirió a Cristina Kirchner, a quien describió
como “una mujer inteligente, soberbia”, y sostuvo que “todo lo que no sea lo
que ella dice, está mal”. Recordó que compartió con ella cuatro años en el
Senado y opinó que “realmente hizo uso y abuso del poder que le daba ser la
cónyuge del presidente”.
Consultado sobre la situación judicial de la
exvicepresidenta, Menem afirmó que “es una política presa”, en contraposición a
la idea de que sea una presa política. Aclaró que no puede juzgar el expediente
pero señaló que “se ve que hay muchas pruebas que tomaron en cuenta los jueces
para condenar”.
