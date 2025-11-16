Un viaje soñado terminó en tragedia: un argentino sufrió un ACV en Cancún durante su cumpleaños y su familia busca recaudar US$50.000 para salvarlo

NACIONALES





Lo que debía ser un festejo inolvidable se transformó en una carrera desesperada por salvar una vida. Santiago, un argentino de 40 años, había organizado un viaje a Cancún para celebrar su cumpleaños junto a amigos de toda la vida, repartidos entre España y Argentina. Era un reencuentro largamente esperado y un regalo que él mismo se hacía tras un año de grandes cambios personales.

Pero la mañana del 10 de noviembre, todo dio un giro abrupto. Apenas despertó en la habitación del hotel, notó que la mitad derecha de su cuerpo no respondía. No podía moverse, hablar con claridad ni pedir ayuda. Sus amigos actuaron de inmediato y lo trasladaron a un hospital privado de Cancún, donde los médicos confirmaron el diagnóstico: accidente cerebrovascular (ACV).

Desde entonces permanece internado en terapia intensiva, bajo estrictos controles neurológicos. Los especialistas mexicanos indicaron que la situación es delicada y que necesitará varios estudios de alta complejidad, monitoreo continuo y una rehabilitación prolongada.

Una internación impagable

La familia de Santiago se encontró con otro golpe inesperado: la abultada factura médica. Solo los primeros días de internación ya superaron los US$27.000, y cada jornada adicional en terapia intensiva ronda los US$10.000.

A eso se suman los costos de estudios, medicamentos, honorarios médicos, tratamiento de rehabilitación y la logística necesaria para un eventual traslado. Por eso organizaron una campaña solidaria con el objetivo de reunir US$50.000, el monto mínimo estimado para cubrir la atención inmediata y asegurarle un regreso seguro a la Argentina cuando los médicos lo autoricen.

Un año de cambios y esfuerzo

El entorno de Santiago destaca que había vivido meses de profunda transformación personal. Logró bajar 18 kilos gracias a una rutina estricta, constancia y disciplina. “Estaba orgulloso de su cambio, volvía a sentirse bien consigo mismo y quería compartir ese momento con quienes más quería”, aseguran sus allegados.

Su madre lo describe como un hombre generoso, afectuoso, buen amigo y muy trabajador. La noticia de su ACV movilizó a todo su círculo íntimo, que ahora intenta sostenerlo a distancia mientras esperan novedades minuto a minuto desde México.

Entre la incertidumbre y la esperanza

Mientras los médicos continúan evaluando su evolución, su familia se enfrenta a la incertidumbre, al shock emocional y a la urgencia económica. La campaña solidaria busca aliviar una parte de esa carga y permitir que Santiago reciba el tratamiento adecuado sin que el costo se convierta en una barrera insalvable.

En redes sociales y grupos de WhatsApp, amigos, vecinos y conocidos se organizan para difundir su historia y colaborar en lo que puedan. Todos esperan que el esfuerzo conjunto ayude a atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida.