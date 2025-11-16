Conmoción en el automovilismo: un piloto murió durante la última vuelta de una carrera en La Plata

El automovilismo argentino atraviesa horas de profundo impacto tras la muerte del piloto Alejandro Frangioli, de 66 años, quien falleció mientras disputaba la última vuelta de una competencia del Turismo Internacional en el autódromo de La Plata.





Según relataron personas presentes en el circuito, el corredor comenzó a perder el control de su Ford Fiesta en el tramo final de la carrera y terminó detenido al costado de la pista. De inmediato ingresaron los equipos médicos para asistirlo, aplicando maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron revertir la situación.





Minutos después se confirmó que el deceso se produjo por causas naturales. Su entorno explicó que Frangioli tenía antecedentes cardíacos: había sufrido un paro tiempo atrás, tenía tres stents colocados y recibía tratamiento médico.





Frangioli era oriundo de Chaco y una figura muy respetada dentro de la categoría. A lo largo de su trayectoria se coronó campeón en 2005, 2006 y 2018 dentro de la Clase Súper, y este año competía en la Clase 2 del Turismo Internacional.





La organización de la categoría expresó su pesar por el fallecimiento del piloto y envió condolencias a su familia, compañeros y amigos, destacando su trayectoria y el afecto que despertaba en el ambiente del automovilismo.