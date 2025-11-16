Hallan muerta a una reconocida psiquiatra en su casa de City Bell y crece el hermetismo alrededor de la investigación

La comunidad de City Bell y el ámbito médico de La Plata atraviesan horas de conmoción tras la muerte de Virginia Franco, una prestigiosa psiquiatra de 65 años que fue encontrada sin vida dentro de su vivienda ubicada sobre la avenida Cantilo.

El cuerpo fue hallado por un hombre que se presentó como amigo suyo y que, al no poder comunicarse con ella desde hacía varias horas, decidió acercarse a la casa. Al ingresar, se encontró con un panorama que llamó la atención de los investigadores: varios ambientes revueltos, objetos caídos y manchas que indicarían algún tipo de episodio violento.

La policía llegó rápidamente al lugar y decidió preservar la escena ante la posibilidad de que se trate de una muerte no natural. Aunque todavía no hay una hipótesis firme, los investigadores no descartan ninguna línea: desde un ataque de terceros hasta un episodio doméstico que haya derivado en un desenlace fatal.

El fiscal que interviene en el caso ordenó diversas medidas, entre ellas la demora del hombre que encontró el cuerpo, la incautación de su teléfono celular y el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona. También se aguardan los resultados de la autopsia, que serán clave para determinar la mecánica de la muerte y establecer si hubo o no participación de otra persona.

Una profesional muy querida

Virginia Franco era una médica ampliamente reconocida en La Plata. Ejerciendo desde hace décadas, era valorada por su dedicación, su calidez en el trato y la contención que brindaba a sus pacientes. Quienes la conocían destacan que llevaba una vida tranquila y que era extremadamente reservada con su vida personal.

Sus vecinos aseguran que no habían observado movimientos inusuales en las horas previas al hallazgo, lo que incrementa las dudas sobre lo ocurrido dentro de la vivienda. Por el momento, se trabaja con extremada cautela y no se difundieron detalles adicionales para evitar entorpecer la investigación.

Un caso rodeado de preguntas

A medida que avanzan las pericias, crece el hermetismo oficial. Se busca determinar si la escena encontrada responde a un intento de robo, a una situación violenta vinculada a alguien de su entorno o a un episodio accidental que terminó de manera trágica.

La investigación continúa bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”, una figura que se utiliza cuando no existe todavía claridad sobre el origen del hecho.

La muerte de Franco deja una fuerte sensación de desconcierto entre colegas, pacientes y residentes del barrio, que esperan respuestas en un caso que, por ahora, abre más interrogantes que certezas.